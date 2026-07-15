Önkéntes tűzoltó gyújtogatása okozhatta a Párizshoz közeli óriástüzet

A Párizs közelében tomboló hatalmas erdőtűzzel kapcsolatban két embert is letartóztattak, egyikőjük a Reuters beszámolója szerint önkéntes tűzoltó volt, aki kedden beismerő vallomást tett.

Elmondta, hogy benzinnel és öngyújtóval gyújtott meg gallyakat, de rajta kívül vallomást tett egy másik gyanúsított is, aki beismerte, hogy „véletlenül okozott tüzet, amikor eldobta a cigarettáját”. Mindkét férfi 2007-ben született, vagyis mindössze 19 évesek és büntetlen előéletűek.

Fotó: MERYL CURTAT/Hans Lucas via AFP

Mint kiderült, Franciaország-szerte 59 embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy tüzet gyújtottak. Az őrizetbe vettek körülbelül fele felnőtt, fele pedig kiskorú volt, és voltak köztük visszaesők is.

Egy helyi tisztviselő szerint a Fontainebleau-i erdő környékén még mindig ég két nagyobb tűz, aminek eloltásán dolgoznak, de terjedésüket már megfékezték. Összesen több mint kétezer hektár égett le.

Fotó: SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP

A tűz pár kilométerre tombolt a fontainebleau-i palotától, amit I. Ferenc király a a XVI. században a francia hatalom szimbólumává tett, a körülötte lévő erdő pedig évszázadokon át királyi vadászterületként szolgált.

A tűz miatt le kellett zárni az A6-os autópályát, amely Párizst köti össze Lyonnal és a déli régiókkal, de a környéken kialakult kisebb tüzek megzavarták a nagysebességű vonatok közlekedését is.

Fotó: MERYL CURTAT/Hans Lucas via AFP

Ezzel együtt idén már 32 000 hektár égett le Franciaországban, ami több, mint a 2025-ös erdőtüzek teljes pusztítása.