Szombathely polgármestere szerint az egészségügyi határérték alatt van a levegő azbeszttartalma az Oladi Platón

„Megjöttek az Oladi Plató területén mért levegőben mérhető azbesztrost eredmények, mert kíváncsiak voltunk rá, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás csökken-e” – mondta szerda reggeli Facebook-videójában Nemény András, Szombathely polgármestere.

Nemény közölte, hogy „mind a négy mért helyszínen – a Síp utcában volt két helyszín, a Sáfrány utcában és a Márton Áron utcában – határérték alattiak a számok”, azonban a levegőben kimutatható az azbesztrost-tartalom, aminek az is lehet az oka, hogy a 12 kilométernyi útszakaszból több por került át ezekre az utcákra is. Emiatt az önkormányzat folytatja az ideiglenes intézkedéseket, ahol tudják, ott kalcium-kloriddal, ahol nem, ott sima öntözéssel.

Szombathely polgármestere közölte, hogy „az önkormányzatnak jelen pillanatban csak erre van lehetősége, mert egy kormányrendelet meghatározta számunkra, hogy mit tehetünk és mit nem”. Várják a kormány döntését, ami a reményeik szerint most már nagyon hamar megtörténik.

Elmondta azt is, hogy levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, aki azt mondta neki, hogy a héten döntés születik.

Az osztrák azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. Időközben Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat.