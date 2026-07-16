40 büntető után dőlt el, így győzött a magyar női pólóválogatott

Kivételes felkészülési meccset játszott Ausztráliában a magyar női vízilabda-válogatott a házigazdák ellen csütörtökön: 13-13 lett az eredmény a rendes játékidőben, a torna szabályai szerint ötméteresekkel kellett eldönteni a győztest. És itt jött a csavar, a büntetőpárbaj majdnem annyi ideig tartott, mint maga a mérkőzés. Ugyanis a 40. dobás után dőlt el, hogy Magyarország 17-16-ra nyeri a párbajt. A küölönleges meccsről beszámoló poszt megjegyzi, hogy a magyarok mindössze 48 órával a 26 órás repülőút után ugrottak medencébe.