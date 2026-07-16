Az állami gázkereskedő lesz Ukrajna új miniszterelnöke

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a kormányátalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormányátalakítás a védelmi tárcát is érinti, várhatóan Mihajlo Fedorov is távozik.

Az ukrán Naftogaz új vezérigazgatója, Szerhij Koreckij és a görög Állami Gáztársaság (DEPA) vezérigazgatója, Konsztantinosz Xifarasz (2025) Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Az eddigi miniszterelnököt, Julija Sziridenkót tavaly júliusban nevezték ki. Zelenszkij indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő télre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A parlament kedden elfogadta a Julija Szviridenko lemondását, ami az alkotmány értelmében a teljes kormány távozását eredményezte. Ez a második miniszterelnök-váltás a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta.

A személycserék a védelmi minisztériumot is érintik. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve a leváltásáról szóló híreket. Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet. Mielőtt 2026 januárjában Fedorov átvette volna a védelmi tárcát, miniszterelnök-helyettesként és digitális átalakulásért felelős miniszterként dolgozott. Az orosz invázió 2022-es kezdete óta ő már az ötödik védelmi miniszter Ukrajnában.

Az Ukrajinszka Pravda arról írt, hogy Fedorov leváltása mögött az Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal kialakult állandó konfliktus állt. Fedorov leváltása bírálatokat váltott ki több ukrán politikus és katonai szakértő részéről. Támogatói szerint a mindössze fél éve hivatalban lévő miniszter jelentős előrelépést ért el a drónbeszerzések felgyorsításában, a védelmi beszerzések átalakításában és az adatvezérelt hadviselési rendszer fejlesztésében. Bírálói ugyanakkor felhozták, hogy nem sikerült érdemi eredményeket elérnie a mozgósítás és a toborzási rendszer reformjában.

Mihajlo Fedorov Fotó: RITA FRANCA/NurPhoto via AFP

Fedorov még távozása előtt bejelentette, hogy az ukrán hadsereg sikeresen tesztelt egy, a védelmi minisztérium fejlesztési programjában készült ballisztikus rakétát, és fejlesztéssel 30 százalékkal sikerült csökkenteni az előállítási költségeket, miközben jelentősen javult a fegyver pontossága. (Pravda/MTI)