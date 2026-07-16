RTL: Alig maradtak emberek a Fidesz kampányát segítő szervezeteknél

Csaknem minden dolgozójától megvált a Fidesz választási kampányát segítő Nemzeti Ellenállási Mozgalom és a digitális polgári körök mögött álló cég – számolt be a leépítésekről az RTL Híradó. A tavaly 5,6 milliárd forintos bevételből gazdálkodó Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) ugyanakkor azt a faramuci választ adta az RTL-nek, hogy nem leépítettek – az RTL előtt több mint száz alkalmazottból szinte senki nem maradt –, hanem önkéntesekkel folytatják a munkát.

Nemzeti algoritmusnak és morális forráskódnak szánta Orbán Viktor egy évvel ezelőtti bejelentésében a digitális polgári köröket. A dpk-k a választási kampányban háborúellenesnek nevezett nagygyűléseket tartottak, a szervezésre komoly céges infrastruktúra jött létre. A DDÜ szerint több ezer önkéntes jelentkezett, hogy segítse a munkájukat. A korábban hatvan fővel működő Nemzeti Ellenállási Mozgalomnál ketten maradtak, a honlapjuk sem működik, és a szervezet az RTL megkeresésére sem reagált.