Száz birkával gondoztatja a napelemparkját a Volkswagen Lengyelországban

A Volkswagen száz juhot telepített egy lengyelországi gyárát ellátó naperőmű területére, hogy természetes módon, vagyis legeléssel tartsák kordábana füvet a gépi fűnyírás helyett. A helyi egyetemmel közösen megvalósuló projekt a mezőgazdasági termelést és a napenergiát ötvöző agrivoltaikával kapcsolatos kutatásokat is szolgálja. Ez a földhasználati forma ugyanazon a területen teszi lehetővé a napenergia-termelést és a mezőgazdasági tevékenységet. A kutatók azt vizsgálják, hogyan hat ez a gyakorlat az állatok jólétére és a tágabb ökoszisztémára.

Birkák és napelemek Dániában Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A Volkswagen 2023-ban a poznańi gyára mellett egy naperőművet is épített. A napsütéses napokon a 31 ezer napelem képes ellátni a teljes gyárat villamos energiával, éves átlagban pedig az üzem áramigényének mintegy 25 százalékát fedezi. A Volkswagen most bejelentette, hogy az év elején körülbelül száz juh érkezett a naperőmű területére. Az állatok a panelek közötti és körüli 27 hektáros területen legelnek, kiváltva a gépi kaszálást.

„Az állatok nagyon jól alkalmazkodtak az új körülményekhez” – mondta Justyna Nowak-Gajek, a nyáj tulajdonosa. Elmondása szerint a juhok kisebb csoportokra oszlottak, és „nyugodtan legelésznek”, míg azok a nyájak, amelyek veszélyben érzik magukat, általában szorosan együtt maradnak. Eközben a Poznańi Élettudományi Egyetem (UPP) kutatói azt vizsgálják, hogyan hat a projekt az állatok jólétére és viselkedésére, valamint az egész ökoszisztéma működésére. Például vizsgálják, hogy a napelemek által biztosított árnyék csökkenti-e az állatok hőstresszét, javítva ezzel komfortérzetüket és életkörülményeiket. Ezzel párhuzamosan a mikroklíma, a növényzet és a talaj változásait is elemezzük, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek elősegítik az energiatermelés és a mezőgazdasági tevékenység hatékony összehangolását.

Az utóbbi években több lengyel város – köztük Krakkó és Katowice – is juhokat és kecskéket kezdett alkalmazni a közterületek füvének természetes karbantartására, a gépi fűnyírás környezetbarát alternatívájaként. (Notes from Poland)