Teljesen összezavar minket az időjárás: először jön a hőség, aztán a hidegfront

A csütörtöki 30-35 fokos meleg után pénteken forró levegő érkezik fölénk, akár 36–37 fokos maximumokat is mérhetünk az Időkép előrejelzése szerint. De a forróság nem lesz tartós, mert péntek éjjel nyugat felől egy hidegfront érkezik, nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok.

Hétvégén elszórtan még kialakulhat csapadék, illetve többfelé feltámad a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A front nem hoz hirtelen lehűlést, szépen, fokozatosan esik vissza a hőmérséklet: szombaton és vasárnap 27 és 34, hétfőn 25 és 32 fok közötti maximumok várhatók.

A legmelegebb az Alföld középső és déli vidékein lesz.