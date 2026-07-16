Tesztoszteronkezelést kaphatnak az amerikai katonák, hogy erősebbek legyenek

A Pentagon tesztoszteronkezeléseket biztosít majd az amerikai katonák számára, méghozzá egy olyan program keretében, amit Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter hirdetett meg. Azért, hogy meglegyen a „magas T-szint”.

Hegseth amerikai hadsereget érintő víziójában ez a következő lépés, amellett természetesen, hogy visszaszorítsák a sokszínűséget. A legfontosabb most a „a hagyományos férfiasság, a harci alkalmasság és a fizikai megjelenés hangsúlyozása”.

Fotó: STEPHEN JAFFE/AFP

Hegseth közölte, hogy a védelmi minisztérium „új szűrőprogramot indít a katonáink tesztoszteronhiányának felderítésére, és biztosírják, hogy megfelelő tesztoszteronszintjük legyen ahhoz, hogy a lehető legjobban teljesíthessenek”. Merthogy Hegseth szerint „a megfelelő tesztoszteronszint erőssé, ellenállóvá és cselekvőképessé” tenné a katonákat, biztosítva azt, hogy a „halálos hatékonyság élvonalában” maradjanak.



A harmincéves és annál idősebb katonák tesztoszteronszintjét évente ellenőriznék, a fiatalabb katonák önként jelentkezhetnének a vizsgálatra.

Hegseth ehhez hozzátette, hogy a tesztoszteronpótló terápia önkéntes alapon működne, és a program „nem a mesterséges teljesítményfokozásról szól”.

(Financial Times)