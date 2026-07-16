Vita alakult ki a Fideszben arról, hogy mit csinál Orbán az Egyesült Államokban

Menthetetlenül rosszul nézne ki ha Orbán Viktor csak meccset nézni utazott volna az Egyesült Államokban, amikor a pártja a parlamentben meghirdeti a magyar demokrácia fekete napját. Ezen a helyzeten igyekezett szépíteni Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, amikor az InfoRádióban arról beszélt szerdán, hogy Orbán Viktor a napokban találkozik Trump elnökkel, hogy segítse a magyar-amerikai kapcsolatokat.

Aztán másnap jött Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és közölte: nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte, hogy a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, nem igazak azok a „híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv”.Havasi Bertalan szerint Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.