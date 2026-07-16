Zelenszkij az SZBU-főnököt nevezte ki megbízott védelmi miniszternek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 16-án bejelentette, hogy Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetőjét nevezte ki megbízott védelmi miniszternek. A lépésre azután került sor, hogy széles körű felháborodást váltott ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter előző napi menesztése, több nagyvárosban tüntetések is kezdődtek miatta. A teljes ukrán kormány átalakításáról és a Fedorov távozása miatt kialakult elégedetlenségről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Zelenszkij azt mondta, hogy Hmara feladatai közé tartozik a védelmi reformok folytatása, az Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapások kiterjesztése, valamint az, hogy a hadseregnek biztosítsanak minden szükséges felszerelést. Az ukrán elnök hamarosan hivatalosan is benyújtja Hmara jelölését az ukrán parlamentnek jóváhagyásra, írja a Meduza. Az SZBU vezetését Hmara eddigi első helyettese, Olekszandr Poklad veszi át az Ukrajnszkaja Pravda forrásai szerint.

Jevhen Hmara 2026 januárja óta az Ukrán Biztonsági Szolgálat megbízott vezetője. Ezt megelőzően az SZBU „Alfa” különleges műveleti központját vezette. Az Alfa műveleti központ kulcsszerepet játszott az Oroszország elleni nagy hatótávolságú ukrán csapásmérő kampányban. Khmara arról is ismert, hogy 2022-ben ő vezette a Kígyó-szigeti felszabadító műveleteket. A Kyiv Independent azt írta, hogy Zelenszkij szerint Hmara „kiterjedt és sok szempontból példátlan tapasztalatra” tett szert a technológiai csapásmérő műveletek végrehajtásában. Az elnök szerint Ukrajna védelmét a nagy hatótávolságú képességek fejlesztésére kell alapozni, ami Fedorov hivatali ideje alatt az egyik legfontosabb terület volt.