Zelenszkij lecserélné a szupernépszerű védelmi minisztert, az ukránok kiakadtak, tüntetések kezdődtek a nagyvárosokban

Bár az ukrán kormány átalakítása a sajtóértesülések szerint hónapok óta napirenden volt, több közelmúltbeli politikai fejlemény gyorsíthatta fel Zelenszkij döntését. Ukrán tisztviselők szerint az átalakítást eredetileg őszre vagy jövő tavaszra tervezték. Előrehozásának egyik oka az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet, Olha Sztefanyisina ellen folyó korrupciós vizsgálat lehetett. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) 2019-ben és 2025-ben több eljárást indított a nagykövet ellen – aki korábban miniszter volt –, ezek három ügyet érintenek. Egy több mint tíz évvel ezelőtti, 2,5 millió hrivnyás (mintegy 17,5 millió forintos) hűtlen kezelés gyanúját a igazságügyi minisztériumban, volt férjének (állítólagos) jogellenes állami vagyonszerzését, valamint egy Kijev belvárosában található luxuslakást, amely a szülei nevén szerepelt, és amelyet Sztefanyisina csak azután tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, hogy az újságok írtak róla.
Ukrán tisztviselők szerint a korrupciós ügyek önmagukban nem indokolták volna a kormányátalakítást, de felgyorsították egy már korábban is tervezett döntés végrehajtását. Elemzők szerint elképzelhető, hogy Washingtonban jelezték az uktánoknak, hogy a korrupciós botrányba keveredett nagykövet politikailag túl nagy terhet jelentene, és valamit tenni kell. Talán nem kell külön magyarázni, miért fontosak Ukrajna számára az USA-val fenntartott kapcsolatai, és hogy miért van Kijevnek szüksége olyan washingtoni nagykövetre, aki komoly politikai súllyal rendelkezik, és aktívan tudja képviselni az ország érdekeit.
Bár még nem hivatalos, az ukrán sajtó tényként kezeli, hogy Julija Szviridenko, a távozó miniszterelnök válthatja Sztefanyisinát Washingtonban. Utóbbit olyan politikusnak tartják, aki a legjobb kapcsolatokat építette ki a jelenlegi amerikai vezetéssel, 2025-ben kulcsszerepet játszott az Egyesült Államokkal kötött, kritikus ásványkincsekről szóló megállapodás újratárgyalásában, a folyamat során pedig szoros munkakapcsolatot alakított ki Scott Bessent pénzügyminiszterrel. A kezdetben Ukrajna számára kedvezőtlennek tartott tervezetből végül olyan megállapodás született, amelyet mindkét fél előnyösként fogad el, és ebben ukrán részről talán Szviridenkónak volt a legfontosabb szerepe.
A kormányátalakítás időzítésében a hadsereget érintő botrányok is szerepet játszhattak. Az elmúlt időszak oknyomozó cikkei kínzásokról, újoncok bántalmazásáról, harci cselekményeken kívül bekövetkezett halálesetek eltussolásáról számoltak be. Ezzel párhuzamosan vizsgálatok indultak a mozgósítás és a sorozás szabálytalanságai miatt is, miután sok besorozottról kiderült, hogy egészségügyi állapota miatt alkalmatlan a katonai szolgálatra. Végső soron Zelenszkij a hadsereg főparancsnoka, ezek a botrányok pedig semmilyen politikus megítélését nem segítik. A személycserék akár alkalmasak lehetnek arra, hogy részben eltereljék a figyelmet a hadsereg problémáiról, miközben azt az üzenetet közvetítik, hogy a vezetés reagál a kialakult helyzetre.
A harmadik okot a Zelenszkij-adminisztráción belüli feszültségek jelenthetik. Ukrán politikai elemzők szerint az elnöki hivatal és több miniszter – köztük a védelmi tárca élén álló Mihajlo Fedorov – között kommunikációs problémák alakultak ki, a teljes kormányátalakítás pedig lehetőséget ad arra, hogy Zelenszkij olyanokat is leváltson, akik eltávolítása önmagában politikailag vagy kommunikációs szempontból kellemetlen lenne.
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