Tüntetni kezdtek Kijevben a védelmi miniszter leváltása ellen

A kijevi Ivan Franko téren több száz ember gyűlt össze, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltása ellen tiltakozzon. A tüntetők olyan transzparenseket tartottak a magasba, mint: „Ne nyúljatok ahhoz, ami működik!”, illetve „Hozzátok vissza Fedorovot!”. A résztvevők azt skandálták: „Szégyen!” A minisztert támogató megmozdulásokat Ukrajna más nagyvárosaiban is megtartották.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

A tiltakozást az ukrán hadsereg egyik magas rangú tisztje is támogatta. Az ukrán légierő parancsnokhelyettese, Pavlo Jelizarov ezredes felmondási kérelmet nyújtott be a fegyveres erőknél, tiltakozásul Fedorov menesztése ellen.

Mihajlo Fedorov Fotó: RITA FRANCA/NurPhoto via AFP

A 35 éves Fedorov előző este Telegram-csatornáján közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását. Ukrán sajtóértesülések szerint a helyére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter kerülhet. Eredményei között említette, hogy lekapcsolták az orosz hadsereg Starlink-termináljait, valamint szerződéseket kötöttek Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták beszerzésére. A Financial Times forrásai szerint Fedorov többször is megakadályozta, hogy a védelmi szerződéseket az ukrán hadiipari elit befolyásos szereplőinek játsszák át. A leváltása után Fedorov azt mondta, hogy korábban Olekszandr Szirszkij főparancsnok leváltását kérte Zelenszkijtől. Az RBC-nek azt mondta, hogy az ukrán elnök felkérte tanácsadónak, de visszautasította.

Zelenszkij a miniszterelnökét is lecserélte, az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. (Meduza/Moscow Times/MTI)