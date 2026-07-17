Első fokon 100 millió forintra büntette a bíróság a Mediaworksöt egy szivárványcsaládot lejárató kampány miatt

100 millió forintos követelést ítélt meg az elsőfokú bíróság Hlatky-Schlichter Hubertnek és családjának a Mediaworks kiadóval szemben, miután a kiadó több lapja lejárató kampányt indított a meleg pár ellen, írja a Telex.

A számos budapesti éttermet működtető Hlatky-Schlichter Hubertről és dr. Szegedi László idegsebészről 2023 szeptemberében készített címlapfotót a magyar Elle magazin, a házaspár a fotón pár hónapos kislányukkal közösen szerepelt. A cikk megjelenése után több tucat, a korábbi kormányhoz közeli Mediaworks tulajdonában lévő újság, köztük bulvárlapok (Bors, Ripost, Metropol) és vármegyei lapok sora számolt be róla a meleg pár híréről, csak kicsit másképp.

Béranyasággal, emberkereskedelemmel, gyermekvásárlással hozták összefüggésbe őket úgy, hogy a privát Instagram-oldalukról eltulajdonított családi fényképek mellett a nők megalázásáról szóló szalagcímeket közöltek, miközben az üzletember szerint a gyereküket árucikknek bélyegezték.

Fotó: SILAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

2024 elején végül két nagy pert indítottak. Az egyiket a Pesti Srácok, a másikat a Mediaworks ellen, utóbbiban pedig az ügyvédjükkel azt is követelték, hogy a Mediaworks engedje át azt a vagyoni előnyt, amelyre azzal tettek szert, hogy közölték a jogsértő közleményt. Ennek összegét a médiacég pénzügyi adataiból származó gazdasági számításokkal támasztották alá.

Az elsőfokú bíróság ez alapján – kamatokkal együtt – összesen 112 millió forint megfizetésére kötelezte a Mediaworksöt.

A Mediaworks azóta fellebbezett a velük szemben hozott ítélet ellen. A Pesti Srácok ellen a pár már jogerősen nyert, a lapnak 12 millió sérelemdíjat kell fizetnie. A Pesti Srácok a Kúriához fordult.