Feljelentést tesz a kormány a KRÉTA, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos, gyanús beszerzései miatt

A közpénzek felelős felhasználása és az átláthatóság érdekében a kormány feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban.

A kormányzati közleményből kiderült, hogy adatok átvizsgálása alapján 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket, jelentős részüket érdemi verseny nélkül, egyetlen cégcsoporthoz köthetően.

A nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a 2019 és 2026 közötti időszakban összesen 100,8 milliárd forint értékben született 118 darab, egyazon cégcsoporthoz köthető megállapodás. Ebből 73 milliárd forintot tett ki azoknak a szerződéseknek az értéke, amelyeket versenytárs nélkül, egyedüli nyertesként nyert el a szolgáltató. A folyamat ráadásul a kormányváltás előtti hónapokban kirívóan felgyorsult: csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban, mindössze öt eljárás keretében ítéltek oda.

Bár az időbeli egybeesések és a szerződéses összegek nagysága önmagukban nem bizonyítanak bűncselekményt, a helyzet súlyossága miatt a kormány feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen, és kéri az iratok hivatalból történő beszerzését, valamint a tények nyomozati úton történő tisztázását - olvasható a kormányzati közleményben. A feljelentésben több büntetőjogi tényállás gyanúját – köztük hivatali és közfeladati visszaélést, hűtlen kezelést, versenyt korlátozó megállapodást, költségvetési csalást, valamint korrupciós és adatvédelmi bűncselekményeket – is vizsgálandónak tartanak.