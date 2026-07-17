Megszelídített vadállattá minősítették Izraelben a nílusi krokodilt, így már felhasználható börtönök őrzésére is

Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket.

Nílusi krokodil Fotó: Juan-Carlos Muñoz/Biosphoto

Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Bengvir nemzetbiztonsági miniszter „krokodilbörtönének” létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását.

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóváhagyta Bengvír elképzelését. A terv érdekében módosította a jogszabályt, a „vadállatok” meghatározását kiegészítette a „megszelídített vadállatok” kategóriájával, ezzel megnyitva az utat a krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt.

Az izraeli 13-as kereskedelmi televízió híradója tavaly decemberben számolt be először Bengvír szokatlan javaslatáról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a miniszter a büntetés-végrehajtási szolgálat országos parancsnokával, Kobi Jákobi főfelügyelővel tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.

A természetvédelmi és nemzeti parkok hatóságának szakmai véleménye szerint nincs olyan szakmai alap, amely indokolná Szilman tervének előmozdítását. A hatóság vezető jogtanácsosa, Saj Perec levelet küldött a környezetvédelmi minisztérium jogi tanácsadójának, Neta Drorinak, amelyben megerősítette a hatóság elutasító álláspontját a miniszter azon kezdeményezésével kapcsolatban, hogy a krokodilokat „megszelídített vadállatnak” nyilvánítsák annak érdekében, hogy büntetés-végrehajtási intézmények őrzésére is alkalmazni lehessen őket.

A krokodilbörtön egyébként már Doald Trump amerikai elnöknek is megtetszett, amikor tavaly nyáron a floridai mocsárban új gyűjtőközpontot alakítottak ki a bevándorlók átmeneti elhelyezésére. Trumpot akkor arról is kérdezték, hogy tényleg az-e az elképzelés, hogy a szökevényeket egyék meg az aligátorok, megerősítette, hogy igen, „ez a koncepció”. Trump azzal is mókázott, hogy a fogvatartottakat meg kell tanítani, hogy ne egyenes vonalban meneküljenek, hanem cikkcakkban. „És tudod mit? Az esélyeid akkor körülbelül egy százalékkal nőnek” – mondta (ami egyébként nem igaz, hüllőszakértők szerint egyenes vonalban érdemes futni egy agresszív aligátor elől). (via MTI)