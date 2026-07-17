Megszelídített vadállattá minősítették Izraelben a nílusi krokodilt, így már felhasználható börtönök őrzésére is

külföld

Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket.

Nílusi krokodil
Fotó: Juan-Carlos Muñoz/Biosphoto

Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Bengvir nemzetbiztonsági miniszter „krokodilbörtönének” létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását.

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóváhagyta Bengvír elképzelését. A terv érdekében módosította a jogszabályt, a „vadállatok” meghatározását kiegészítette a „megszelídített vadállatok” kategóriájával, ezzel megnyitva az utat a krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt.

Az izraeli 13-as kereskedelmi televízió híradója tavaly decemberben számolt be először Bengvír szokatlan javaslatáról, amely szerint egy biztonsági börtönt krokodilokkal körülvéve kellene kialakítani. Az ötletet a miniszter a büntetés-végrehajtási szolgálat országos parancsnokával, Kobi Jákobi főfelügyelővel tartott helyzetértékelő megbeszélésen vetette fel.

A természetvédelmi és nemzeti parkok hatóságának szakmai véleménye szerint nincs olyan szakmai alap, amely indokolná Szilman tervének előmozdítását. A hatóság vezető jogtanácsosa, Saj Perec levelet küldött a környezetvédelmi minisztérium jogi tanácsadójának, Neta Drorinak, amelyben megerősítette a hatóság elutasító álláspontját a miniszter azon kezdeményezésével kapcsolatban, hogy a krokodilokat „megszelídített vadállatnak” nyilvánítsák annak érdekében, hogy büntetés-végrehajtási intézmények őrzésére is alkalmazni lehessen őket.

A krokodilbörtön egyébként már Doald Trump amerikai elnöknek is megtetszett, amikor tavaly nyáron a floridai mocsárban új gyűjtőközpontot alakítottak ki a bevándorlók átmeneti elhelyezésére. Trumpot akkor arról is kérdezték, hogy tényleg az-e az elképzelés, hogy a szökevényeket egyék meg az aligátorok, megerősítette, hogy igen, „ez a koncepció”. Trump azzal is mókázott, hogy a fogvatartottakat meg kell tanítani, hogy ne egyenes vonalban meneküljenek, hanem cikkcakkban. „És tudod mit? Az esélyeid akkor körülbelül egy százalékkal nőnek” – mondta (ami egyébként nem igaz, hüllőszakértők szerint egyenes vonalban érdemes futni egy agresszív aligátor elől). (via MTI)

külföld nílusi krokodil Izrael Donald Trump természetvédelmi hatóság krokodilbörtön Itamar BenGvir Kobi Jákobi Idit Szilman
Kapcsolódó cikkek

Trump aligátorokkal akarja megetetni a mocsártáborból kijutó bevándorlókat

És kitoloncolna született amerikai állampolgárokat is.

Kolozsi Ádám
külföld