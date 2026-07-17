Pintér Bélával és a Katonában is dolgozott az NKA új alelnöke, aki a Bohócdoktoroktól érkezik

Mattyasovszky-Zsolnay Bence

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Mattyasovszky-Zsolnay Bence kulturális menedzsert és színházi szakembert nevezte ki Tarr Zoltán kulturális miniszter az NKA új alelnökének. Mattyasovszky-Zsolnay egyik dedikált feladata a 444 tudomása szerint az előző minisztériumi vezetés botrányos támogatási ügyeinek felgöngyölítése lesz.

Bár Mattyasovszky-Zsolnay a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezetői székéből érkezik, a legtöbben színházi emberként ismerik. Volt a Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője és a Katona József Színház munkatársa is adminisztratív igazgatóként és más munkakörökben.