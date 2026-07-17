Trump bemorcult: visszavonná azoknak a tévétársaságoknak az engedélyét, amelyek nem sugározták a csütörtöki beszédét

Megírtuk mi is: Donald Trump amerikai elnök csütörtökön főműsoridőben fordult az amerikai tévénézőkhöz, hogy tájékoztassa őket arról, szerinte a kínaiak beavatkoztak a 2020-as amerikai választásokba.

Az elnök minden bizonnyal olyan horderejűnek tartja beszédét, hogy utólag közölte: azoknak a tévétársaságoknak, amelyek nem közvetítették ezt a kiemelkedő jelentőségű beszédet, visszavonná az engedélyét, ugyanis szerinte ezzel a nem sugározással „összeesküvést szőnek”.

Trump a tévében. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

„Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei... Az ilyen típusú csalásnak a [műsorszórási] engedély visszavonásával kellene járnia” - közölte az Egyesült Államok elnöke.

A Wral News egyébként arról számolt be, hogy a beszéd elhangzása előtt több csatornánál (rádiós és tévés, illetve hírügynökségek) is élénken agyaltak rajta, hogy hogyan közvetítsék az elhangzottakat, elsősorban azért, mert egyensúlyt próbáltak volna teremteni a hírek közlése és a 2020-as választásokkal kapcsolatban elhangzó potenciális hazugságok között.

A dilemma egyébként épp 2020 óta különösen súlyos, amikor Trump annak ellenére, hogy többeknek is beismerte, elvesztette a választást Joe Bidennel szemben, nyilvánosan mégis azt állította, hogy ő nyert, támogatói pedig 2021. január 6-án megrohamozták az amerikai kongresszus épületét, és megpróbálták megakadályozni a választási eredmények hitelesítését.

A szakértők szerint egyébként a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.

A három nagy amerikai televíziós csatorna közül kettő (ABC, NBC), illetve a CNN nem közvetítette élőben a főműsoridőben elhangzott beszédet.

Az ABC inkább egy vetélkedőt adott le abban az időpontban, amikor az elnök beszélt, az NBC-n viszont egy állatos műsor ment, aligátorok főszereplésével. Ettől függetlenül nyilván készen álltak arra, hogy ha Trump valami rendkívülit jelent be, akkor átálljanak, és felkészültek arra is, hogy utólag elemezzék az elhangzottakat.

A CNN veterán tudósítója, John King azt nyilatkozta:

„Sajnos nincs más választásunk, mint szkeptikusak lenni, amikor ez az elnök a választásokról beszél.”

Kaitlan Collins, a CNN munkatársa vezette az esti műsort, ő is azt mondta, hogy nincs más választásuk, tekintettel az elnök „jól dokumentált múltjára” a hazugságok terén. Az általa vezetett beszélgetésben elemzők és tényellenőrök vették végig Trump szavait.

A Foxon természetesen élőben lehetett meghallgatni Trumpot főműsoridőben.