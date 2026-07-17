Trump szerint Kína be akart avatkozni az amerikai választásokba

Az amerikai választásokba való beavatkozási kísérlettel hozta összefüggésbe Kínát Donald Trump csütörtökön.

Trump főműsoridőben. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az amerikai elnök főműsoridőben üzent az amerikaiaknak, azt állítva, hogy a 2020-as választások idején illegálisan került kínai kézbe 220 millió választási okirat, ami különböző személyes adatokat tartalmaz és erről amerikai hírszerzési dokumentumok tanúskodnak. Donald Trump az amerikai választási rendszer sérülékenységéről szóló beszédében közölte, hogy a Fehér Ház létrehoz egy internetes felületet, ahol nyilvánossá teszik az állításait igazoló hírszerzési és egyéb dokumentumokat. Szerinte az amerikai hírszerzés egyes tagjai szándékosan hallgatták el, milyen mértékben folyhatott bele Kína a 2020-as amerikai választásokba.

Az elnök azt is állította, hogy az amerikai választói névjegyzékekben 278 ezer nem amerikai állampolgár szerepel, és sürgette, hogy a szövetségi államok minden olyan személyt távolítsanak el a regisztrált szavazók listájáról, aki nem jogosult részt venni a választáson.

Beszédében ismét arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el a választási szabályok szigorításáról szóló törvényt (SAVE America Act), ami fényképes igazolvány felmutatása, vagy az állampolgárság igazolása nyomán után tenné csak lehetővé a részvételt választáson, és jelentősen leszűkítené a levélszavazás lehetőségét. Donald Trump sürgette, hogy a választások biztonságának és szabályosságának erősítésére hivatott intézkedéseket a novemberi félidős kongresszusi választásokig tegyék meg a szövetségi kormányzati szervezetek, valamint az egyes államok vezetői és hatóságai, akiktől együttműködést kért.

Trumpnak régi vesszőparipája, hogy a 2020-as választást elcsalták, bár annak idején többeknek is elismerte, hogy vesztett Joe Bidennel szemben. Ám nyilvánosan mégis azt állította, hogy ő nyert, támogatói pedig 2021. január 6-án megrohamozták az amerikai kongresszus épületét, és megpróbálták megakadályozni a választási eredmények hitelesítését. 2025-ös hivatalba lépése után Trump kegyelmet adott a lázadóknak.

Azzal, hogy Trump most ismét elővette a 2020-as választásba való beavatkozási kísérlet teóriáját, azt jelezhette, hogy újra szeretné központi témává tenni a választások biztonságát még a novemberi félidős választások előtt. Erre főleg azért lenne szüksége, mivel a magas energiaárak és az iráni háború eléggé megtépázták az utóbbi időben a renoméját - ennek ellenére ezekre a témákra kevés szót vesztegetett rendkívüli beszédében. (via Reuters, MTI)