16 évre vinné le a választási korhatárt Magyar Péter

Magyar Péter támogatná, hogy 18-ról 16 évre vigyék le a választási korhatárt. A miniszterelnök erről egy vegyes tartalmú szombati posztjában ír röviden, melyben, ahogy ő fogalmaz, a parlamentarizmus visszatéréséről szól, de a történelmi kisszínesek és aközé, hogy szerinte újra szexi lett politikával foglalkozni, betett két mondatot arról is, hogy két évvel lejjebb lehetne vinni a szavazás korhatárát.

„Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését”

- írja Magyar.

Magyarországon a Kommün rövid előzményétől eltekintve 1953 óta lett 18 év a választási korhatár (előtte húsz volt). A világon nagyjából tucatnyi országban van alacsonyabb korhatár az országgyűlési választásokon, Európában Ausztriában és Máltán 16 éves kortól lehet szavazni, a görögöknél pedig az jogosult erre, aki az adott évben betölti a 17. évét. Néhány országban, így például Németországban az EP-választásokon már szintén alacsonyabb a korhatár, de a szövetségi/országgyűlési választásokon egyelőre maradnak 16 évnél.

Fotó: Németh Dániel/444

Az elvi szempontokon túl a korhatár lejjebb vitele némileg módosíthatná a pártpreferenciákat is. A Tiszának jelenleg a fiatalabb korcsoportokban különösen nagy a támogatottsága, így nekik biztosan jól jönne egy ilyen változás - néhány év alatt persze sokat változhatnak az efféle összefüggések.

A Tisza az alkotmányozással együtt a választási törvény újraalkotására is készül a ciklusban, Melléthei-Barna például arról beszélt, hogy jelentősen csökkentenék a jövőben a kétharmados többségek kialakulásának az esélyét. Ha valóban megváltoztatnák a választási korhatárt, azt egy ilyen nagyobb átalakítás részeként meg tudnák valósítani.