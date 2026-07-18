A Fehér Ház szerint nyugodtan malvinozhatnak az argentinok

Malvinék argentinok - közlték az argentin játékosok írásos formában. Fotó: THOMAS COEX/AFP

A Fehér Ház kiállt az argentin válogatott focisták a mellett, akik az angolok elleni elődöntős győzelmük után, a FIFA egyértelműnek tűnő szabályait megszegve, politikai üzenetet feszítettek ki egy molinón a következő szöveggel:

A Malvinas szigetek argentinok.

Ezzel az angolul Falkland-szigeteknek nevezett, brit fennhatóság alatt álló, az argentin partoktól 500 kilométerre fekvő Atlanti-óceáni szigetcsoportra utaltak, amit Argentina is a magénak vall és ami miatt 1982-ben háborúba is bonyolódott Nagy-Britanniával. A Falkland-Malvinas-viszály a modern történelerm egyik legklasszikusabb gumicsontja és nacionalista kamuhőbörgése. A történetük során lényegében végig lakatlan szigeteken sosem volt argentin település, amikor európai hajózok a XVI-XVII. században felfedezték, lakatlanok voltak és amikor 2013-ban szavazhattak a hovatartozásukról, 99,8 százalék szavazott Nagy-Britanniára, miközben 3 választó választotta Argentinát.

Bónusz poén, hogy a Malvinas nem a szigetcsoport ősi neve, sőt mégcsak nem is argetin/spanyol eredetű. A szigeteken az első telepet létrehozó francia felfedező, az ismert virágnak is nevet adó de Bougainville a helyet Îles Malouines-nak nevezte el, annak a francia kikötőnek, Saint Malónak a nevét kifacsarva, ahonnan elindultak. Az argentin nacionalisták ebből a francia névből gyártották le az ősargentin Malvinast.

De ez igazából mellékes abból a szempontból, hogy a FIFA szabályai explicite tiltják a politikai véleménynyilvánítást a meccseken. Ehhez képest amikor a témáról Andrew Giulianit, a Fehér Ház FIFA-akciócsoportjának vezetőjét kérdezték, ő azt mondta, hogy a szólásszabadságra vonatkozó amerikai törvények miatt a játékosok nyugodtan kifejthetik a véleményüket.

A brit kormány a témában nem ilyen liberális, őt tajtékoznak és arra célozgatnak, hogy a FIFA-nak vizsgálatot kellene indítania az ügyben.

(via BBC)