Moszkva közelében lévő logisztikai központot támadott Ukrajna, a füstöt ötven kilométerről is lehetett látni

Az ukrán erők csapást mértek egy-egy jelentős logisztikai létesítményre Oroszországban, a Moszkvai, illetve a Tambovi területen, a frontvonaltól több mint 500 és mintegy 700 kilométerre - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Facebookon, videofelvételt is mellékelve a csapások következményeiről. Zelenszkij szerint Oroszországnak ezek a létesítményei a szankciók alá eső dróngyártási alkatrészek és navigációs berendezések raktározásában és kiszállításában vesznek részt.

Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint a két raktár a legnagyobb online kiskereskedő, az orosz Amazonként is emlegetett Wildberries telephelye volt, a támadásban nyolc ember meghalt és 62-en megsérültek.

Hét haláleset és 25 sérült volt a Moszkvától nagyjából 475 kilométerre délkeletre fekvő Tambov városában található raktárban. Egy haláleset és 37 sérült volt a Moszkvai régióban, Elektrostalban található másik Wildberries-raktárban. A Meduza beszámolója szerint a támadást akkora füst követte, amit még ötven kilométerről is lehetett látni.

Az Ukrinform hírügynökség korábban arról számolt be, hogy a Moszkvai területen az éjszakai dróntámadás következtében tűz ütött ki a noginszki olajtároló telepen, valamint Elektrosztal városban és a Wildberries cég logisztikai központjában. Az utóbbira mért csapás tényét megerősítették az ukrán drónerők. "Látványosan lángol a Wildberries 188 ezer négyzetméteres raktára, a fekete füst pedig kilométerekről is jól látható" - írták közleményükben. Robert "Magyar" Brovgyi, az ukrán drónerők parancsnoka is beszámolt arról, hogy az éjjel az orosz árnyékflottához tartozó újabb 13 hajót támadtak a Fekete- és az Azovi-tengeren. /MTI, BBC, Moscow Times/