Hatvan éve nem tudjuk, miért halt meg Bobby Fuller, a rock and roll nagy reménysége

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Bár a rock and roll amerikai találmány, és az USA-ból indulva hódította meg a világot az ötvenes években, a következő évtized közepén egy időre úgy tűnt, a britek átveszik a kezdeményezést. A Beatle-mánia hurrikánként tarolta le az Egyesült Államokat is, és a nyomában további angol zenekarok dominálták a piacot, amerikai fiatalok ezrei miattuk alapítottak zenekart. A hatás alól az amerikai sztárok se tudták kivonni magukat, Bob Dylantől a Beach Boyson át a legnépszerűbb soul előadókig mindenki zenéjére rányomta a bélyegét a Beatles, a Rolling Stones és a többi inváziós zenekar munkássága.

Ezért is tűnhetett kivételesnek a texasi énekes-gitáros, Bobby Fuller, aki következetesen amerikai zenét akart játszani, ügyet sem vetett a britekre, a hősei pedig Buddy Holly, Ritchie Valens és az Everly Brothers voltak. Fuller és zenekara, a Bobby Fuller Four 1966 elején betört a Billboard Top 10-be az I Fought The Law című kislemezzel, és úgy tűnt, itt az új amerikai sztár. De a történet ezen a ponton hirtelen félbe is szakadt: Fuller néhány hónappal később már halott volt. Mindössze 23 évesen temették el, hatvan évvel ezelőtti halála pedig a mai napig rejtély és spekulációk tárgya.

Texasból Hollywoodba