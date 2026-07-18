Két amerikai katona elesett, egy pedig eltűnt Jordániában az iráni támadás után

Iráni rakéta kilüövése Jordánia vagy Kuwait felé Fotó: -/AFP

Két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt a Jordánia elleni iráni ballisztikusrakéta- és dróncsapásokban - erősítette meg az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága. Négy további katonát jordánia kórházakban kezeltek, de ők már elhagyhatták az intézményeket - jelenti a BBC.

A jordán hadserewg korábban annyit jelzett, hogy elfogtak tíz, feléjük kilőtt rakétát, de találatokról nem beszéltek. Az amerikai hadsereg szombatra virradóra egymás után a hetedik éjszaka mért csapásokat Iránra, mióta Trump elnök közölte, hogy vége a fegyverszünetnek. Ezzel a két áldozattal az USA-nak eddig 14 embere esett el az Irán elleni háborúban.