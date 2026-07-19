Brit kérésre Amerikában letartóztatták Andrew és Tristan Tate-et

Miamiban letartóztatták a hírhedt nőgyülőlő influenszer-testvérpárt, Andrew és Tristan Tate-et, miután az Egyesült Királyság a kiadatásukat kérte egy újabb büntetőügyben. A korábbi ügyek mellett ezúttal hét áldozat bejelentése alapján indult el egy ügy a briteknél, ennek nyomán a azzal vádolják Tate-éket, hogy 2010 és 2017 között szexuálisan bántalmaztak nőket a kelet-angliai régióban, Londontól északra.

Andrew Tate ellen így 42 vádpont van, köztük a nemi erőszak, emberkereskedelem, gyerekpornográfia-birtoklás és testi sértés. Testvére, Tristan Tate 17 vádponttal néz szembe, közöttük szexuális bántalmazás, nemi erőszak és emberkereskedelem.

A testvérek jövő héten Miamiban állnak szövetségi bíróság elé a CNN forrásai szerint.

Andrew Tate (balra) és Tristan Tate 2024 decemberében még Romániában, a bukaresti fellebbviteli bíróságon. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Tate-ék ügyvédje bírálta az eljárást arra hivatkozva, hogy a brit és a román kormányok között van egy megállapodás, hogy a britek nem kérnek kiadatást, amíg a romániai ügyek le nem zárultak.

A romániai ügyészek korábban azzal vádolták az amerikai-brit kettős állampolgárságú testvérpárt, hogy nőket utaztattak Románia, az Egyesült Királyság és Amerika között azzal a céllal, hogy szexuálisan kihasználják őket. Ők visszautasítják a vádakat.

Andrew Tate ellen emellett egy polgári per is folyamatban van az Egyesült Királyságban, ezt négy nő indította nemi erőszak miatt.

A testvérek 2025 februárja óta vannak Amerikában, azután költöztek oda, hogy a román hatóságok megszüntették a rájuk vonatkozó utazási tilalmat. Amint megérkeztek, Amerikában is egy büntetőnyomozás közepén találták magukat. (CNN)