Hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait

Az alaptörvénymódosítás értelmében Sulyok Tamás megbízatása július 20-án hétfőn szűnik meg, onnantól Forsthoffer Ágnes házelnök látja el az elnök jogköreit, egészen addig, míg meg nem választják az új elnököt.

Forsthoffer Ágnes a Facebookon arról írt, a feladatot az ország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva látja majd el. „Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem.”

Ez idő alatt az országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el, őt a napirend szerint hétfőn választják majd meg.

Magyar Péter korábban azt ígérte, egyeztet majd a frakciókkal a következő elnök személyéről, a Tisza olyan embert választana, akinek nincs pártpolitikai múltja vagy kötődése.