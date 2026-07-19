Két amerikai katona halála után ismét bombázta Iránt Amerika

Az Egyesült Államok szombat este újabb légitámadás-sorozatot indított Irán ellen, amelynek célpontjai a part menti felderítő- és légvédelmi létesítmények voltak – közölték amerikai katonai tisztviselők. Az iráni állami média szerint a Hormuzi-szorosban fekvő Qeshm-szigetet is eltalálták.

Fotó: AMIR HOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (Central Command) azt közölte, célba vették az Iráni Forradalmi Gárdát (IRGC) is, amely felelős a pénteki, Jordániában történt támadásért. Abban két katona vesztette életét, egy ember eltűnt.

Az iráni állami média szerint az iráni hadsereg a legutóbbi támadásokra reagálva dróncsapásokat hajtott végre két amerikai bázis ellen Kuvaitban.

Az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán fokozta az egymás elleni támadásokat, és azzal vádolják egymást, hogy kritikus infrastruktúrát támadtak meg.

Washington újra bevezette az iráni kikötők blokádját is, Teherán pedig a Hormuzi-szoros lezárását hirdette meg, miután az ideiglenes tűzszünet egy hónapon belül érvényét vesztette.

Az Iráni Forradalmi Gárda vasárnap azt közölte, hogy két hajó figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket arról, hogy nem haladhatnak át a Hormuzi-szoroson, ezért „balesetbe keveredtek.” A szervezet azzal fenyegetőzött, hogy minden hajó így jár majd, amelyre az Egyesült Államok „befolyást gyakorol”, és amely „nem biztonságos útvonalakat használ.”

Vasárnap reggel az ammani amerikai nagykövetség közölte, hogy a jordániai hatóságok „konkrét és hiteles fenyegetés” miatt kiürítették a déli kikötőváros, Akaba nemzetközi repülőterét és tengeri kikötőjét, és nyomatékosan kérték az amerikai állampolgárokat, hogy ne utazzanak oda.

A pénteki támadásban elhunyt két katonával együtt 16-ra emelkedett az amerikai áldozatok száma. Az iráni egészségügyi minisztérium azt állítja, az elmúlt három hétben az amerikai támadások miatt legalább 50 ember halt meg és több mint 500 megsérült. Irán azzal vádolta Amerikát, hogy egy hidakat és állomást is eltaláltak, de Amerika tagadta, hogy polgári célpontokat támadott volna. Szerintük kizárólag katonai célpontokat, köztük katonai logisztikai infrastruktúrát támadtak meg. (BBC)