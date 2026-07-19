Összeütközött két villamos az éjjel Budapesten

Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek szombatról vasárnapra virradó éjszaka a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megállóhelyen – írja az MTI a BKV-re hivatkozva. Éjjel fél egykor a kocsiszínbe közlekedő 2288-as pályaszámú 56-os, CAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbe közlekedő, 2037-es Combinónak, amely az 1-es vonalról tért vissza. A Combinón utazó két utas nem sérült meg, a CAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett.

Íme az eset oldalról. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A közlekedési társaság közölte, a helyszínelés után a CAF villamos a szomszédos Ferencváros Kocsiszínbe közlekedett. A Combino villamost fél négykor elszállították, ezt követően a pálya ismét szabaddá vált és a reggeli üzemkezdet a menetrendnek megfelelően indult.

A sérült Combino. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A Budapesti-rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrök pedig a szemlét követően szabálysértési eljárást indítottak.