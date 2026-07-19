Spanyolország–Argentína: látványos másfél órás show-val indul a döntő

Cubarsí rövid passza okozott zavart
saját tizenhatosuk előtt, de a védőtársak megoldották a problémát.
Magyar idő szerint vasárnap este kilenc órától játsszák az idei, 23. futball-világbajnokság döntőjét. A FIFA világranglistájának első helyezettje, a négy évvel ezelőtti világbajnoki címének megvédésére készülő Argentína a tornán eddig egyetlen gólt kapott, FIFA-világranglista második Spanyolországgal játszik. A két csapat legutóbb 2018-ban játszott egymással, azt a barátságos meccset 6-1-re nyerték a spanyolok.
saját tizenhatosuk előtt, de a védőtársak megoldották a problémát.
Alvareznek szintén, a spanyoloknál Oyarzabalnak 10 a hidratációs szünetig. Mindkét csapat arra figyel leginkább, hogy ne hibázzon, minimális kockázatot sem vállalnak.
A spanyolok xG-je 0,10, az argentinoké 0,00, ennél árulkodóbb adat nemigen kell.
Jött középen Oyarzabal, de nem volt esélye a labdához férni.
De csak egy lövésük volt, igaz, ez is eggyel több, mint az argentinoké.
A hosszú oldalra lőtték át a labdát, de Dani Olmo pontatlanul vette le, és bár maradt a labda az argentin kapu előtt, bedobássá fokozták vissza a lehetőséget, majd néhány másodperccel később már a spanyol tizenhatosnál folyt a játék. Történt mindez a meccs 13. percében.
Miután egy mélységi passzal indult el az argentin Alvarez, és bár Simon egy Gonzalezhez passzolt, a spanyolok visszaszerezték a labdát még a középpályán. Mindez a 6. percben történt.
A jobboldalon tört be a spanyol csatár a 4. percben, középre passzolt, visszakapta, de a gyenge lövését Emiliano Martinez védte.
Másfél percet kellett rá várni, a spanyol Porro követte el az argentin kezdőbe némi meglepetésre bekerült Nico Gonzalezzel szemben.
Bő húsz másodperc alatt mindkét tizenhatosnál járt is a labda.
A meccset a 46 éves maribori születésű Slavko Vincic vezeti, akinek ez a negyedik mérkőzése a világbajnokságon. Ugyanebben a stadionban vezette a brazil-marokkói csoportmeccset, de a Jordánia-Algéria csoportmeccsen és a 32 között a Mexikó-Ecuador meccsen lépett még pályára. Összesen 7 sárga és ez utóbbin egy piros lapot adott. De leginkább is arról ismerhetjük, hogy elsírta magát, amikor megtudta, hogy övé a döntő.
Szóval egy szempontból máris történelmi ez a meccs, hiszen ugyebár itt van a már harmadik vb-döntőjét játszó Messi, aki 39 éves és az első vb-jén részt vevő Yamal, aki 19 éves. Jöjjön is az unos-untalan ismételt kép:
Utána Robbie Williams, Nicole Scherzinger és Laura Pausini adta elő a FIFA-himnusznak hívott Desire c. számot. Gyorselemzésünk: ha Enrico Palazzo énekelte volna az amerikai himnuszt, mindannyian jobban jártunk volna.
A produkció után Carlos Alcaraz többszörös Grand Slam-győztes teniszező és Hoyeon dél-koreai színésznő-modell mutatta be a Louis Vuitton által készített ládát, amiben a vb-trófeát hozták a pályára. Zárásképp Tom Cruise arról mesélt, hogy milyen nagyszerű dolog a világbajnokság. Szerencsére most már a futballé a főszerep!!!!
Az argentinok 19 gólt lőttek ezen a vb-n, csak a franciák és az angolok szereztek többet, 20-20 gólt (nyilván a gólzáporos őrült bronzmeccs miatt). Legutóbb tavaly szeptember 10-én az Ecuador elleni idegenbeli vb-selejtezőn nem lőttek gólt, akkor ki is kaptak 1-0-ra. Az angolok ellen 2-1-re nyertek az elődöntőben, előtte mindhárom egyenes kieséses meccsen három gólt szereztek.
A spanyolok az eddigi hét vb-meccsen egyetlen gólt kaptak. Tavaly novemberben kaptak egynél több gólt, egy törökök elleni 2-2-es döntetlennel végződött vb-selejtezőn, kettőnél több gólt több mint egy éve, tavaly júniusban a franciák ellen egy Nemzetek Ligája-meccsen kaptak (akkor 5-4-re nyertek).
Nagyszabású záróünnepséggel vezetik fel a döntőt. A műsor a torna Egyesült Államokon, Kanadán és Mexikón átívelő történetét idézte fel, dobosokkal, táncosokkal, látványos fénytechnikával, tűzijátékkal és füstoszlopokkal.
A ceremóniát az IShowSpeed nevű streamer nyitotta meg a World Cup (Champions) című számával, majd Post Malone lépett színpadra, aki Swae Lee-vel együtt a Spider-Man: Into the Spider-Verse filmzenéjéből ismert Sunflowert adta elő.