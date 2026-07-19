Spanyolország–Argentína: látványos másfél órás show-val indul a döntő

Utána Robbie Williams, Nicole Scherzinger és Laura Pausini adta elő a FIFA-himnusznak hívott Desire c. számot. Gyorselemzésünk: ha Enrico Palazzo énekelte volna az amerikai himnuszt, mindannyian jobban jártunk volna.

Fotó: FLORENCIA TAN JUN/Getty Images via AFP

A produkció után Carlos Alcaraz többszörös Grand Slam-győztes teniszező és Hoyeon dél-koreai színésznő-modell mutatta be a Louis Vuitton által készített ládát, amiben a vb-trófeát hozták a pályára. Zárásképp Tom Cruise arról mesélt, hogy milyen nagyszerű dolog a világbajnokság. Szerencsére most már a futballé a főszerep!!!!