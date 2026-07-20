A komoly felszólalása után második körben már elengedte magát az imprózásban Magyar Péter a Parlamentben

Miután megvolt az első, államfői posztról szóló Magyar Péter-beszéd, majd elhangoztak az arra adott ellenzéki válaszok a parlamentben napirend előtt, a kormányfő az ellenzéknek adott viszonválaszában már jobban elengedte magát.

Azzal kezdett, hogy Pócs János félmilliós videós szemüvegéhez gratulált, „gyönyörű újítás, mint a piti tolvaj, aki bemegy különböző eszközökkel”. Ennek az előzménye, hogy Magyarnak régóta elege van abból, hogy a fideszesek mobillal videóznak a teremben, Póccsal korábban már veszett össze emiatt.

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán folytatta azzal, hogy senki sem tiltotta le a felszólalásokat a Talpra Magyar Facebook-csoportban, pontosabban aki kitett egy posztot, az saját maga letiltotta, majd feloldotta, de náluk ilyen dolgok is vannak, ahol vannak tagok, szavazók, ott zajlik a élet, eközben egyszer csak, mint egy tanár bácsi a diákra, förmedt rá valakire szigorú tekintettel, hogy „nem kell kiabálni”, majd hosszú hatásszünet jött, és el is csendesedett a terem.

Vége lesz a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülésének, ez „gyásznap az oligarcháknak”, „Seszták Miklós neve mond valamit?”, és „figyelem, Toroczkai elnök úr”, vége lesz annak is, hogy a nemzetközi globális nagyvállalatok az adózási lehetőségek miatt százmilliárdokat húznak ki a magyar emberek zsebéből.

Orbán Viktort „az önök maffiafőnökének” nevezte, aki eltűnt, 10 ezer dolláros jeggyel nézte a meccset, majd hirtelen: „nem kell kiabálni”, jött megint a fenyítés.

Orbán nem vette olyan komolyan az alkotmányos válságot, mint az új Hack Péter, az új Fodor Gábor, Bóka János, tért rá Magyar Péter a Fidesz új frakcióvezető-jelöltjére, majd arról beszélt, hogy bandaháború van Szűcs és Bóka között, egymás ellen kampányolnak a posztért, amiért szerinte Toroczkai is jó eséllyel indul, és már készül az örök barátsági szerződés, mindezt pedig a fideszes Balla Mihály a fejét fogva, a halántékát az ujjával furkálva figyelte, miközben azt lehetett leolvasni a szájáról, hogy „ez hülye”.

Aztán jött egy kis dicsekvés arról, hogy Magyar a NATO-csúcson Ankarában szemben ült Donald Trumppal, ekkor a házelnöknek kellett rendre utasítania a hangoskodókat.

Gyorsultak az események, Magyar a felszólalása végén gyorsan leex-SZDSZ-esezte Bókát, leelvtársazta Pócsot, a Hír Tv 18 nézőjéről beszélt, majd további jó vergődést kívánt.

Pócs ekkor személyes érintettség miatt szót kért, a szemüvegéről kezdett beszélni, ami szerinte nem is félmillió volt, jól összeveszett az ülés levezetőjével, hogy ez személyes érintettség-e, majd nagy nehezen, többszöri próbálkozás után Pócs végre ki tudta nyögni a poént: a szemüvegen villog a piros lámpa felvételkor, de Magyar diktafonján nem volt lámpa, amikor a feleségét vette fel.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar ebben a felszólalásában sem mondta ki Polgár Judit nevét, sőt, amikor később megint övé volt a szó egy válasznál, és újból a köztársasági elnöki pozícióról beszélt, akkor sem, Bókát viszont újból ex-SZDSZ-esnek nevezte.