Berobbant az Odüsszeia a mozikba

Jól indított az Universal Picture új filmje, az Odüsszeia, ami a nyitóhétvégén a mozikban világszinten 264 millió dolláros bevételt hozott.

A Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway és Zendaya főszereplésével készült nagyszabású film Homérosz ókori görög eposzának adaptációja. A filmről itt írtunk.

A pénteken bemutatott adaptáció még Christopher Nolan 2023-as kasszasikerénél, az Oppenheimernél is erősebben nyitott. Az a film végül világszerte 975 millió dolláros bevételt termelt.

A film elképesztő költségvetséből készült, 250 millió dollárt költöttek rá, ami a rendező szerint csak azért volt lehetséges, mert az Oppenheimer is nagy pénzügyi sikereket aratott.

Az Odüsszeia Nolan eddigi legerősebb nyitását produkálta a Batman-filmeket leszámítva. A 2012-es A sötét lovag – Felemelkedés annak idején világszerte 249 millió dollárral nyitott, ami inflációval kiigazítva ma 362 millió dollárnak felelne meg.

Csak Észak-Amerikában az Odüsszeia 124,5 millió dolláros bevételt ért el, amivel az év harmadik legerősebb nyitását produkálta két családi film, a Toy Story 5 – 159 millió dollár – és a The Super Mario Galaxy Movie – 131 millió dollár – után. (Guardian)