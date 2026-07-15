Semmi különös, csak egy 3 órás eposz a világirodalom első és legnagyobb hőséről

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Minden idők legnagyobb csalódása, a 2020-as Tenet óta olyan óvatosan közelítem meg Christopher Nolan monumentális alkotásait, ahogy a barlangba szorult görögök az egyszemű óriást. Pedig már a 2023-as Oppenheimerrel sikerült olyan jól kiköszörülnie a csorbát, hogy a filmet hét Oscarral jutalmazták, és Nolan rendezőként is átvehette a díjat.

Most pedig itt az Odüsszeia, amit Homérosz eposzából írt meg és rendezett, és amivel minden eddiginél nagyobbat kockáztatott: a világirodalom 2800 éves klasszikusát nagyon könnyű elrontani, cserébe elképzelni is nehéz, hogyan lehet úgy feldolgozni, hogy még akár a mára reflektáló többlet is legyen benne.