Két spanyol utasszállító repülő azonos magasságon repült egymással szemben az Atlanti-óceán felett

A spanyol légiközlekedési balesetvizsgáló hatóság, a CIAIAC vizsgálatot indított egy július 10-én történt incidens ügyében, írja az Airportal. Az Iberia egy Airbus A321XLR gépe, ami a brazíliai Reciféből Madridba tartott és az Air Europa Boeing 787-9 Dreamlinere, ami Madridból a brazíliai São Paulóba tartott, ugyanarra a 36 ezer láb utazómagasságra kapott engedélyt az N857-es légiútvonalon.

Fotó: Bengt Lange/Bengt Lange

Előbbi északkeleti irányban haladt a Kanári-szigetek repüléstájékoztató körzetének óceáni légterében, Nyugat-Szahara partjaitól mintegy 70 tengeri mérföldre, utóbbi vele szemben, délnyugati irányba repült. Az N857-es egy olyan légiútvonal, ami kétirányú forgalomra szolgál, de a 36 ezer lábas repülési szintet ezen a szakaszon jellemzően a déli irányba tartó járatok használják, az ellenkező irányú forgalomnak általában páratlan repülési szinteket jelölnek ki.

Hogy most hogyan kaphatott mindkét gép 36 ezer lábra engedélyt, azt még vizsgálják. A katasztrófát a repülőkön lévő fedélzeti ütközéselkerülő rendszer (TCAS) akadályozta meg, az Airbus ennek utasításai nyomán 500 lábat süllyedt, a Boeing 400 lábat emelkedett, a két gép között így 900 láb (nagyjából 275 méter) különbség volt, amikor keresztezték egymás útját.