Mumifikálódott holttestet találtak Mikepércsen, kiderült, hogy még télen verték agyon a férfit

A hajdú-bihari rendőrök erőfeszítéseinek köszönhetően 48 órán belül azonosítottak egy férfit, aki a gyanú szerint agyonverte áldozatát Mikepércsen – írja a Police.hu.

Az eset leírása szerint július 14-én érkezett bejelentés arról, hogy a Mikepércshez tartozó Vénszőlőskertben mumifikálódott holttestet találtak. A boncolás során másnap kiderült, hogy az ismeretlen halálát idegenkezűség okozhatta.

A rendőrök ezt követően rövid időn belül eljutottak egy férfihez, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével. A 34 éves mikepércsi lakost július 16-án már a rendőr-főkapitányságon hallgatták ki gyanúsítottként, ahol részletes beismerő vallomást tett.

Mint kiderült, a férfi közösen italozott a barátjával egy szőlőskerti ingatlanban még 2025-ben, egy téli estén. Vita alakult ki közöttük, majd úgy megverte, hogy ismerőse belehalt a sérüléseibe. Az elkövető ezután egy romos, elhagyatott épületnél elrejtette a holttestet.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó testi sértés bűntett miatt indított eljárást. A nyomozók a 34 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. (Police.hu)