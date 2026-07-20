Paredes a legsuttyóbb arcát mutatta a vesztes döntő után

Nem igazán volt mit reklamálni argentin oldalról a spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után, de Leandro Paredes úgy gondolta, hogy gratuláció helyett emlékezetessé teszi a lefújás utáni pillanatokat. Előbb Eric Garciára rontott rá, belerúgva, majd torkon ragadva.
Aztán a Garcia segítségére siető Gavit vitte földre
Paredes, aki a tornán alapember volt, eleve csak kispadon kezdett a döntőn. Amikor becserélte Scaloni, hamar összeszedett egy sárgát, és valószínűleg csak azért úszta meg a kiállítást, mert Enzo Fernandez nála is hamarabb leparancsoltatta magát a pályáról.
A lefújás utáni teljesen felesleges emberkedése valószínűleg több meccses eltiltással jár majd.
🇦🇷Y bueno, como nunca falta...— Sopitas (@sopitas) July 19, 2026
Leandro Paredes no soportó y quiso pleito después de perder la final. 🙄 pic.twitter.com/PNaIrsIKtI
Look at this thug.— Red Army 68' 🇾🇪 (@MUFC_RA) July 19, 2026
Leandro Paredes should be banned for a long time.
Can’t handle his team produced the worse World Cup final performance in history.
What a sore loser pic.twitter.com/AFp7ToQMmm
De Molina sem tudta mélktősággsal viselni a vereséget.
Paredes and Molina punching Spain players after full time pic.twitter.com/B6Cm5AI7S9 https://t.co/j947pPldWq— 𝙆𝙖𝙮™️🇪🇸 (@KayLFC05_) July 19, 2026