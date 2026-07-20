Rodri lett a világbajnokság legjobbja

Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki.

Fotó: CARL RECINE/Getty Images via AFP

Aranylabda (a torna legjobb játékosa):

2026: Rodri (Spanyolország)

2022: Lionel Messi (Argentína)

2018: Luka Modric (Horvátország)

2014: Messi

2010: Diego Forlán (Uruguay)

2006: Zinédine Zidane (Franciaország)

2002: Oliver Kahn (Németország)

1998: Ronaldo (Brazília)

1994: Romario (Brazília)

1990: Salvatore Schillaci (Olaszország)

1986: Diego Maradona (Argentína)

1982: Paolo Rossi (Olaszország)

1978: Mario Kempes (Argentína)

1974: Johan Cruyff (Hollandia)

1970: Pelé (Brazília)

1966: Bobby Charlton (Anglia)

1962: Garrincha (Brazília)

1958: Didi (Brazília)

1954: Puskás Ferenc (Magyarország)

1950: Zizinho (Brazília)

1938: Leonidas (Brazília)

1934: Giuseppe Meazza (Olaszország)

1930: Jose Nasazzi (Uruguay)

Aranycipő (a torna gólkirálya):

2026: Kylian Mbappé (Franciaország) 10 gól

2022: Kylian Mbappé (Franciaország) 8 gól

2018: Harry Kane (Anglia) 6

2014: James Rodríguez (Kolumbia) 6

2010: Thomas Müller (Németország) 5

2006: Miroslav Klose (Németország) 5

2002: Ronaldo (Brazília) 8

1998: Davor Suker (Horvátország) 6

1994: Hriszto Sztojcskov (Bulgária), Oleg Szalenko (Oroszország) 6-6

1990: Salvatore Schillaci (Olaszország) 6

1986: Gary Lineker (Anglia) 6

1982: Paolo Rossi (Olaszország) 6

1978: Mario Kempes (Argentína) 6

1974: Grzegorz Lato (Lengyelország) 7

1970: Gerd Müller (NSZK) 10

1966: Eusebio (Portugália) 9

1962: Albert Flórian (Magyarország), Valentin Ivanov (Szovjetunió), Drazen Jerkovic (Jugoszlávia), Leonel Sanchez (Chile), Vava (Brazília), Garrincha (Brazília) 4-4

1958: Just Fontaine (Franciaország) 13

1954: Kocsis Sándor (Magyarország) 11

1950: Ademir (Brazília) 9

1938: Leonidas (Brazília) 8

1934: Oldrich Nejedly (Csehszlovákia), Edmund Conen (Németország), Angelo Schiavio (Olaszország) 5-5

1930: Guillermo Stabile (Argentína) 8

Aranykesztyű (a torna legjobb kapusa):

2026: Unai Simón (Spanyolország)

2022: Emiliano Martínez (Argentína)

2018: Thibaut Courtois (Belgium)

2014: Manuel Neuer (Németország)

2010: Iker Casillas (Spanyolország)

2006: Gianluigi Buffon (Olaszország)

2002: Oliver Kahn (Németország)

1998: Fabien Barthez (Franciaország)

1994: Michel Preud'homme (Belgium)



(MTI)