Rodri lett a világbajnokság legjobbja

Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.
Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.
A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki.
Fotó:
CARL RECINE/Getty Images via AFP
Aranylabda (a torna legjobb játékosa):
2026: Rodri (Spanyolország) 2022: Lionel Messi (Argentína) 2018: Luka Modric (Horvátország) 2014: Messi 2010: Diego Forlán (Uruguay) 2006: Zinédine Zidane (Franciaország) 2002: Oliver Kahn (Németország) 1998: Ronaldo (Brazília) 1994: Romario (Brazília) 1990: Salvatore Schillaci (Olaszország) 1986: Diego Maradona (Argentína) 1982: Paolo Rossi (Olaszország) 1978: Mario Kempes (Argentína) 1974: Johan Cruyff (Hollandia) 1970: Pelé (Brazília) 1966: Bobby Charlton (Anglia) 1962: Garrincha (Brazília) 1958: Didi (Brazília) 1954: Puskás Ferenc (Magyarország) 1950: Zizinho (Brazília) 1938: Leonidas (Brazília) 1934: Giuseppe Meazza (Olaszország) 1930: Jose Nasazzi (Uruguay)
Aranycipő (a torna gólkirálya):
2026: Kylian Mbappé (Franciaország) 10 gól 2022: Kylian Mbappé (Franciaország) 8 gól 2018: Harry Kane (Anglia) 6 2014: James Rodríguez (Kolumbia) 6 2010: Thomas Müller (Németország) 5 2006: Miroslav Klose (Németország) 5 2002: Ronaldo (Brazília) 8 1998: Davor Suker (Horvátország) 6 1994: Hriszto Sztojcskov (Bulgária), Oleg Szalenko (Oroszország) 6-6 1990: Salvatore Schillaci (Olaszország) 6 1986: Gary Lineker (Anglia) 6 1982: Paolo Rossi (Olaszország) 6 1978: Mario Kempes (Argentína) 6 1974: Grzegorz Lato (Lengyelország) 7 1970: Gerd Müller (NSZK) 10 1966: Eusebio (Portugália) 9 1962: Albert Flórian (Magyarország), Valentin Ivanov (Szovjetunió), Drazen Jerkovic (Jugoszlávia), Leonel Sanchez (Chile), Vava (Brazília), Garrincha (Brazília) 4-4 1958: Just Fontaine (Franciaország) 13 1954: Kocsis Sándor (Magyarország) 11 1950: Ademir (Brazília) 9 1938: Leonidas (Brazília) 8 1934: Oldrich Nejedly (Csehszlovákia), Edmund Conen (Németország), Angelo Schiavio (Olaszország) 5-5 1930: Guillermo Stabile (Argentína) 8
Aranykesztyű (a torna legjobb kapusa):
2026: Unai Simón (Spanyolország) 2022: Emiliano Martínez (Argentína) 2018: Thibaut Courtois (Belgium) 2014: Manuel Neuer (Németország) 2010: Iker Casillas (Spanyolország) 2006: Gianluigi Buffon (Olaszország) 2002: Oliver Kahn (Németország) 1998: Fabien Barthez (Franciaország) 1994: Michel Preud'homme (Belgium)
(MTI)