Foci-Vb 2026
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Rodri lett a világbajnokság legjobbja

futball

Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos. A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki.

Fotó: CARL RECINE/Getty Images via AFP

Aranylabda (a torna legjobb játékosa):

  • 2026: Rodri (Spanyolország)
  • 2022: Lionel Messi (Argentína)
  • 2018: Luka Modric (Horvátország)
  • 2014: Messi
  • 2010: Diego Forlán (Uruguay)
  • 2006: Zinédine Zidane (Franciaország)
  • 2002: Oliver Kahn (Németország)
  • 1998: Ronaldo (Brazília)
  • 1994: Romario (Brazília)
  • 1990: Salvatore Schillaci (Olaszország)
  • 1986: Diego Maradona (Argentína)
  • 1982: Paolo Rossi (Olaszország)
  • 1978: Mario Kempes (Argentína)
  • 1974: Johan Cruyff (Hollandia)
  • 1970: Pelé (Brazília)
  • 1966: Bobby Charlton (Anglia)
  • 1962: Garrincha (Brazília)
  • 1958: Didi (Brazília)
  • 1954: Puskás Ferenc (Magyarország)
  • 1950: Zizinho (Brazília)
  • 1938: Leonidas (Brazília)
  • 1934: Giuseppe Meazza (Olaszország)
  • 1930: Jose Nasazzi (Uruguay)

Aranycipő (a torna gólkirálya):

  • 2026: Kylian Mbappé (Franciaország) 10 gól
  • 2022: Kylian Mbappé (Franciaország) 8 gól
  • 2018: Harry Kane (Anglia) 6
  • 2014: James Rodríguez (Kolumbia) 6
  • 2010: Thomas Müller (Németország) 5
  • 2006: Miroslav Klose (Németország) 5
  • 2002: Ronaldo (Brazília) 8
  • 1998: Davor Suker (Horvátország) 6
  • 1994: Hriszto Sztojcskov (Bulgária), Oleg Szalenko (Oroszország) 6-6
  • 1990: Salvatore Schillaci (Olaszország) 6
  • 1986: Gary Lineker (Anglia) 6
  • 1982: Paolo Rossi (Olaszország) 6
  • 1978: Mario Kempes (Argentína) 6
  • 1974: Grzegorz Lato (Lengyelország) 7
  • 1970: Gerd Müller (NSZK) 10
  • 1966: Eusebio (Portugália) 9
  • 1962: Albert Flórian (Magyarország), Valentin Ivanov (Szovjetunió), Drazen Jerkovic (Jugoszlávia), Leonel Sanchez (Chile), Vava (Brazília), Garrincha (Brazília) 4-4
  • 1958: Just Fontaine (Franciaország) 13
  • 1954: Kocsis Sándor (Magyarország) 11
  • 1950: Ademir (Brazília) 9
  • 1938: Leonidas (Brazília) 8
  • 1934: Oldrich Nejedly (Csehszlovákia), Edmund Conen (Németország), Angelo Schiavio (Olaszország) 5-5
  • 1930: Guillermo Stabile (Argentína) 8

Aranykesztyű (a torna legjobb kapusa):

  • 2026: Unai Simón (Spanyolország)
  • 2022: Emiliano Martínez (Argentína)
  • 2018: Thibaut Courtois (Belgium)
  • 2014: Manuel Neuer (Németország)
  • 2010: Iker Casillas (Spanyolország)
  • 2006: Gianluigi Buffon (Olaszország)
  • 2002: Oliver Kahn (Németország)
  • 1998: Fabien Barthez (Franciaország)
  • 1994: Michel Preud'homme (Belgium)


(MTI)

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