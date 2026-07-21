Elfogadta a parlament a 100 ezres iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot, megszületett az új közmédia alapja is

Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az Országgyűlés megszavazta az iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot, aminek értelmében százezer forintos iskolakezdési támogatásra jogosultak

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők;

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő szülők;

a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő szülők;

a gyermeküket egyedül nevelő szülők;

a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árvaellátásban részesülő tanulók.

Fotó: Németh Dániel/444

A javaslatot a kormány szerint az indokolta, hogy „az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet”. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell adózni utána és végrehajtás alá sem vonható.

Elfogadta az Országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.

A rendelkezések biztosítják, hogy a Közszolgálati Közalapítvány megszűnése ne eredményezzen működési, pénzügyi, munkáltatói vagy iratkezelési bizonytalanságot, és az új intézményrendszer a törvényben meghatározott feladatait az előírt törvényes határidőben megkezdhesse. (MTI)