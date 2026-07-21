Előállította a rendőrség az ismert fideszes propagandista Dézsy Zoltánt, a Seuso-kincsek megszállottját

A Fejér megyei rendőrök két férfit állított elő a kőszárhegyi kőbányánál június 27-én, egyikük Dézsy Zoltán újságíró, filmrendező, a választásokig a fideszes propagandagépezet egyik ismert arca volt. Az Átlátszó azt írja, hogy a helyszínen emberi csontokat, tégla- és kerámiadarabokat találtak, amiket lefoglaltak, és beszállítottak a polgárdi rendőrőrsre. Ez az a kőbánya, amelynek egyik üregéből előkerültek a hetvenes években a páratlan római kori leletnek számító Seuso-kincsek, de a teljes kincslelet egy része még ismeretlen helyen van.

Dézsy Zoltán

A csontokról a székesfehérvári múzeum munkatársa megállapította, hogy régészeti korú leletről van szó, tehát nem szükséges gyilkosság ügyében nyomoznia a rendőrségnek. Régészeti leletek és védett kulturális tárgyak lopásával kapcsolatos büntetőügy viszont indult, a gyanú szerint ugyanis a Seuso-kincsekről szóló dokumentumfilmeket rendező Dézsy és a bányánál elfogott markolós csapat a hiányzó leletek után kutathatott.

Dézsy Zoltán a Seuso-kincsek megszállottja (továbbá az Elment az öszöd című, Gyurcsány Ferenc börtönben töltött napjairól szóló film megálmodója, aki főszerkesztője volt 2024-ben annak az objectiv.hu oldalnak, ahol Magyar Péter szerint az őt lejárató hangfelvételeket akarták sorra kihozni). Dézsy ez első seusós dokumentumfilmjét 1997-ben, a másodikat 2016-ban rendezte, a harmadikat most forgatja, az Átlátszónak azt mondta, ez a film helyszínről helyszínre követi a hiányzó műkincsek utáni kutatást, és nagyon bízik azonban abban, hogy „slusszpoénként” meg is találják a kincseket.

A lap szerint a rendőrségi eljárás során elrendelt házkutatás eredménytelenül zárult Dézsynél, azonban a társánál, egy régiséggyűjtőnél, akit szintén előállítottak a kőszárhegyi bányában, találtak ismeretlen eredetű lopott műkincset. A június 27-én rendőrök által elvitt csontokról a filmes azt mondta, hogy azokat már korábban bejelentette a fehérvári múzeumnak – „leletnek nem is nagyon lehet nevezni azt a három darab csigolyát, meg két koponyadarabot” –, a múzeum szerint azonban már csak a rendőrségi előállítását követően kaptak tőle levelet. Azt viszont megerősítette a múzeum igazgatója, hogy a szakértőik szerint a csontok nagyjából egy héttel a rendőrségi intézkedés előtt kerülhettek ki a földből, vagyis nem akkor frissen bontották ki azokat Dézsyék.

A kőbánya területén korábban is folytak régészeti kutatások, de az eddig nem szerepelt a hivatalosan regisztrált lelőhelyek között. „Azóta kimentek a kollégáim, Árpád-kori és római kori leleteket is találtak. Be is jelentettük a területet, tehát most már szerepel a közhiteles nyilvántartásban és védelem alatt áll” – mondja az Átlátszónak Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató.