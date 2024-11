Magyar Péter szerint illegálisan lehallgatják őt, és példátlan lejárató kampányt fognak indítani ellene hamisított felvételekkel

Hangfelvételt mutatott be sajtótájékoztatóján a Tisza Párt vasárnap délután. Ezen Magyar Péter elnök szerint a párthoz köthető ismerősét és egykori barátnőjét, Vogel Evelint lehet hallani. Utóbbi 30 millió forintot követel, ha nem kap, akkor elgondolkodik, „milyen lehetőségei vannak”. Magyar szerint Vogel zsarolta őt és a pártját, ezért hétfőn feljelentést tesz ellene.

Magyar azt mondta, bizonyítékaik vannak, hogy Vogel Evelin tizenegy órányi hangfelvételt adott át Kubatov Gábornak, megállapodást is kötöttek, amely szerint a fideszes körökön keresztül havi 5 millió forintot és lakást biztosítanak Vogel számára az Alkotmány utcában.

Magyar szerint két volt párja állt ki eddig ellene, akiket az ő személye kötött csak össze. Most új ember köti össze Varga Juditot és Vogel Evelint: Vertán György, aki a K-monitor szerint informatikai vállalkozó, és cégei rendszeresen dolgoznak állami szerveknek. Magyar azt mondta Varga és Vogel Vertántól kap apanázst, előbbi készpénzben, utóbbi átutalással.

Titkosszolgálati lejárató kampány

Egyre több munkatársát fenyegetik meg, állította Magyar, vagy próbálják együttműködésre rávenni. Szerinte olyanokat kérnek munkatársaitól, hogy pár százezer forintokért engedjenek be bizonyos embereket adminjogokkal Facebook-csoportokba.

Magyar szerint országjárása alatt több korábbi titkosszolgálati vezető és jelenleg a titkosszogálat közelében dolgozó is jelezte, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal is a Tisza Párt ellen dolgozik. Ezt eleinte nem akarták elhinni, de egyre több információ jutott el hozzájuk, ami ezt az állítást támasztották alá.

Elmondása szerint az „igazán piszkos munkát” a Rogán által irányított magántitkosszolgálatok végzik el. Magyar szerint illegálisan gyűjtenek róla, családtagjairól és munkatársairól adatokat. Szerinte mindenkit megkerestek, zsaroltak Magyarra nézve kompromittáló információkért cserébe. Rogánék olyan szoftvert vásároltak, állította amelynek segítségével lejárató felvételeket gyártanak ellene korábbi megszólalásait felhasználva.

Magyar azért döntött úgy, hogy most áll a nyilvánosság elé, mert úgy tudja, jövő hét elején „eddig példátlan lejárató akció” indul ellene, amelyben „az illegális eszközökkel szerzett információkat, kép- és hangfelvételeket, valamint a Vogel Evelintől megvásárolt hangfelvételeket, valamint a mesterséges intelligenciával előállított hamisított felvételeket fogják keverni”, amelyeket egy Objectiv.hu honlapra terveztek feltölteni. Az oldal jelenleg így néz ki:

Magyar szerint olyanok is meséltek nekik, akik részt vettek a felvételek elkészítésében. A felvételekben szerinte lesz szó az EP-képviselőikről, szexről és kábítószerekről. Részletes terv van a publikálás körülményeire, mondta, például rögtön elküldik majd azoknak az európai politikusoknak is, akikkel Magyar korábban tárgyalt.

Magyar szerint a weboldalra nemcsak a Tisza Párttal kapcsolatos anyagokat fognak feltölteni, de pedofilbotránnyal kapcsolatosokat is. Szerinte Lakatos Márkkal, Varnus Xavérral, sőt Alföldi Róberttel kapcsolatos anyagokat is fel fognak tölteni. Céljuk Magyar szerint, hogy összemossák ezeket az ügyeket.

Magyar a végén Varga Mihály pénzügyminisztert és Pintér Sándor belügyminisztert arra kérte, hogy tudván arról, mi történik a kormányon belül, álljanak ki a hazájukért.

Fény az igazságra

Vogel Evelin szombaton arról posztolt Instagramon, hogy „hamarosan fény derül az igazságra”, korábban pedig egy bárányok előtt prédikáló MP-monogramot viselő rókáról posztolt, ami be is járta a kormánypropagandát. Vogel még szeptemberben adott közel egyórás interjút a kormányközeli Indexnek, ahol többek közt arról is beszélt, hogy amikor Magyar bement a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, dokumentumokat és pendrive-okat kapott tőle, amiket el kellett tüntetnie.

Ezt követően októberben YouTube-csatornáján tett közzé egy videót, ahol elmagyarázta, miért állt korábban a nyilvánosság elé, és hogy a továbbiakban újabb videókat is meg fog osztani. Vogel elmondása szerint hisz abban, hogy a magyar politika elindulhat egy békés reform útján, ám éppen az általa agresszívnak leírt Magyar Péter áll a változás útjában.

Magyar már az indexes interjú megjelenése után azzal vádolta Vogelt, hogy nyár eleji szakításuk után 30 millió forintot akart kizsarolni tőle és párttársaitól, és azt is állította, hogy volt barátnője havi 5 millió forintot kap a Fidesz vezetésétől.