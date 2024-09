Vogel Evelin Magyar Péterről: „Kezembe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy tüntessem őket el”

Ötvenperces interjút adott az Indexnek Vogel Evelin, Magyar Péter exbarátnője. Magyar februári politikai színre lépése kapcsán azt mondja, akkor, amikor az azóta pártelnökké vált politikus bement a Partizánba interjút adni, épp nem voltak egy pár, hónapokkal korábban szakítottak. Ekkor viszont Vogel ráírt Magyarra, és felajánlotta, hogy segít a küzdelmében.

„Ekkor történt az, hogy elkezdtem megmozgatni én a kapcsolatrendszeremet, mert észrevettem, hogy Péternek valójában azzal, hogy kilépett a saját közegéből, nincs igazán használható kapcsolatrendszere” – mondta erről Vogel.

Vogel azt állítja, hogy a március 15-i rendezvény után ő mutatta be azt az embert Magyarnak, aki azóta a pártja finanszírozásáért felel, és aki végső soron meggyőzte Magyart, hogy politikai pályára lépjen. „Onnantól kezdve mi mindannyian, akik az ő környezetében voltunk, támogattuk ezen az úton. Tehát próbáltunk belé erőt meg hitet önteni.” Később ezt mondja az illetőről:

„Ez az ember egyébként megtalálható Péternek az Instagram-oldalán, ha jól emlékszem. Olyan nagyon sokat róla nem szívesen mondanék el. Azt kell tudni róla, hogy egy vállalkozó. Nagyon jó inputokat tud adni Péter számára, és tudott is egyébként az első hónapokban, azt gondolom, hogy ma is. Ő volt az, aki olyan információkat adott át Péternek, amiket hasznosítani tudott a kommunikációjában. Stratégiai tanácsokat adott neki, és olyan információkhoz juttatta, amiket Péter máshonnan nem tudott volna megkapni. Mindig jelentett nekünk, olyan jellegű dolgokról beszélt, hogy hány embert állított ránk a Fidesz, hogy ki az, aki beépült, amikor az EP-jelölteket választottuk.”

Azt nem tudja, hogy ennek az embernek honnan voltak ilyen információi. Egyébként Vogel ennél is tovább megy, azt állítja, mindenkit ő mutatott be Magyarnak, aki számít a párt körül: „Mindenkit én mutattam be neki, majdnem mindenkit, aki számít az első két-három hónapban. Én mutattam be neki. Mindenféle nagyképűség nélkül mondom ezt.”

photo_camera Magyar Péter barátnője Vogel Evelin és édesanyja, dr. Erőss Monika társaságában. Fotó: Németh Dániel/444

Vogel Evelin azt mondja, akkor, amikor Magyar Péter bement a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, dokumentumokat és pendrive-okat kapott tőle, amiket ő rejtett el.

„Kezembe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy azonnal tüntessem őket el, hogy dugjam el őket. És egyébként jelenjek meg mellette az ügyészségnél egy óra múlva, csinosban. Mondom, jó, köszönöm szépen, valahogy lehoztam, valahogy letudtam.”

A nő szerint a hangfelvétel ügye nem hozta el azt a kívánt hatást, amire Magyar számított. Arra a kérdésre, hogy tud-e még ahhoz hasonló felvételről, Vogel azt mondja, nem tud, szerinte Magyar már felhasználta volna, ha lenne ilyesmi a kezében.

Egy ponton elmesél egy történetet arról, hogy amikor már meglévő pártot kerestek, leutaztak vidékre, hogy találkozzanak „egy kedves idősebb házaspárral, akiknek volt egy kisebb pártjuk”. Vogel azt mondja, ott Magyar megígérte a férfinek, hogy EP-képviselő lehet majd, ha sikeres lesz a kampány. Annak ellenére tett ilyen ígéretet, hogy akkor már megbeszélték, hogy önéletrajzos jelentkezések útján fognak képviselőket választani. A tárgyalás végén aztán az autóban Magyar azt mondta, hogy valójában nem gondolta komolyan az ígéretét a férfinak. „Ha ez apróságnak is tűnik, ennek van súlya. Persze mondhatjuk azt, hogy politikusok ígérgetnek, és ez tök normális, de ez nem normális” – mondja erről Vogel.

Magyar stílusáról is beszél a volt barátnő. „Elmondta, hogy minden rossz, hogy mindenki, aki neki dolgozik, az rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, meg mindenki agyhalott. Nagyon sokszor ezt mondta, és valójában az én munkámat is leszarozta folyamatosan.”

Arról is beszél, hogy egy esetben megijedt Magyar fellépésétől, amikor a férfi a nő fia előtt ordibált vele. Azt mondja, ezután döntött a szakításról, de megvárta még az országjárás végét, utána közölte az akkor már politikai munkát végző Magyarral a döntését. Összegzésül Vogel azt mondja, Magyar Péter „nem az, aminek látszik”. Szerinte Magyar dühös lesz az indexes interjú láttán, és azt fogja mondani, a Fidesz műve az egész. „Nem mondom azt, hogy most bármire képes, de sok mindenre képes” – mondja.

A Vogel Evelin által elmondottak kapcsán kerestük Magyar Pétert, aki Facebook-posztban reagált. Itt írtunk erről.