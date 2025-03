Befőttes gumival átkötött gurigákban adta át a NAV-osoknak az elcsalt áfamilliókat egy cég ügyvezetője

Az Online Számla rendszer adatai és a kockázatelemzők munkája alapján a NAV ellenőrei felfigyeltek egy távol-keleti ruházati cégre, és kiderült, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.

Mivel így a megállapítandó adót sem fizették be, a NAV ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, hogy a be nem fizetett kb. 16 millió forintot megszerezze. A megbízólevél átvétele után a végrehajtók rövid időn belül a cég székhelyén, majd a telephelyen üzemelő áruházban is megjelentek.

A boltban lefoglalták a kasszában található készpénzt, és éppen felmérték az árukészletet, amikor megjelent a cég tulajdonosának házastársa, és a végrehajtóknak átadott három, befőttes gumival átkötött, egyenként 1 millió forintos pénzköteget.

Mivel az átadott és a lefoglalt készpénz még nem fedezte a várható megállapításokat, másnap az árukészlet foglalásával folytatódott a munka. Ekkor az ügyvezető is megjelent az áruházban, és délelőtt 4 millió forintot, dél körül pedig újabb 3 millió forintot hozott a helyszínre, az előző naphoz hasonlóan most is befőttes gumival, milliónként kötegelve. Így az önként megfizetett 10 millió forint, a kasszából foglalt készpénz, illetve a 17 millió forintnyi lefoglalt ingóság már fedezetet nyújt a várható megállapításokra.