Havasi Bertalan szerint kiszállt az ügyészség a Fideszhez, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan közleményében azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon, az önkényuralom a mai napon szintet lépett. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz „jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet".

Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

Az ügyben kerestük az ügyészséget, ha válaszolnak frissítjük cikkünket.