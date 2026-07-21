Ma arra ébredt a világ, hogy Donald Trump ismét kitalált egy 50 százalékos vámot

Donald Trump magyar idő szerint hétfő éjszaka 50 százalékos vámot vetett ki a Kanadából származó importtermékek széles skálájára. Az amerikai elnök ezt válaszintézkedésnek nevezte arra, hogy Kanada az amerikai gyártmányú autókkal, alkohollal és tejtermékekkel szemben Washington szerint diszkriminatív bánásmódot alkalmazott.

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A Reuters szerint Trump újabb vámintézkedése új frontot nyit a globális kereskedelmi háborúban. Trump a vámintézkedésről az 1930-as vámtörvény 338. szakaszára hivatkozva döntött. Ez lehetővé teszi a mindenkori elnöknek, hogy akár 50 százalékos büntetővámot vessen ki azokkal a kereskedelmi partnerekkel szemben, akikről úgy ítéli meg, hogy diszkriminálja az amerikai árukat. Ez volt a törvény első ismert alkalmazása közel egy évszázados fennállása alatt, írja a Reuters.

Az új vámok, amelyek 30 nap múlva lépnek hatályba, többek között tejtermékekre, úszómedencékre, bútorokra, horgászbotokra, magvakra, ruházatra, borokra, cementre, hokifelszerelésre és parókákra is vonatkoznak.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének hivatala közölte, hogy a vámok közel 20 milliárd dollár értékű kanadai importot érintenek. Az Egyesült Államok tavaly 382 milliárd dollár értékű árucikket importált Kanadából.

Mark Carney kanadai miniszterelnök egy nyilatkozatban azt mondta, hogy kormánya átfogó javaslatokat tett a Washingtonnal fennálló kereskedelmi viták rendezésére, azt állítva, hogy Trump korábbi vámtarifái megsértették az észak-amerikai kereskedelmi paktumot.

„Ez a kereskedelmi vita költségeket okozott a családoknak, különösen az Egyesült Államokban” – fogalmazott a kanadai kormányfő, hozzátéve: országa készen áll arra, hogy intenzíven együttműködjön „az Egyesült Államokkal fennálló fennálló kérdések megoldásában, polgáraink kölcsönös előnyére”. A Trump-adminisztráció régóta panaszkodik, hogy Kanada és Kína megtorló intézkedéseket vezetett be válaszul a Trump által a Fehér Házba való tavalyi visszatérése óta megpróbált vámok özönére.