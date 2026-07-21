Nyomozás indult Kubatov 25 milliárdos Fradiváros-projektje miatt

Nyomozást indított a BRFK a Kubatov-féle úgynevezett Fradiváros-projekt ügyében. Az eljárás a C-közép nevű fradista szurkolói blog szerzőjének bejelentése alapján indult. A hűtlen kezelés gyanújával folyó eljárás alapvetően azt próbálja meg majd kideríteni, hogy hová tűnt a Népligetbe tervezett, településméretű sportkomplexum elkészítésére és az építkezés megkezdésére egy évtizede átutalt, összesen 25 milliárd forint. A klub azt ugyanis az eredeti célra biztosan nem használta fel, de vissza sem fizette a költségvetésbe.

A Fradiváros projekt Kubatov Gábor klubelnök ötlete volt. Az FTC-nek eleve egy rakás jobb és rosszabb állapotú pályája és csarnoka van a Népliget keleti oldalán. A terv az volt, hogy itt egy helyre, egy modern sportközpontba költöztessék az óriásklub összes szakosztályát. Ehhez mindenből újat terveztek építeni: csarnokokat, edzőpályákat, akadémiai épületeket, kollégiumokat, irodaépületeket.

Úgy tűnt, hogy a NER-korszak derekán nagy lendülettel beharangozott program repülőrajtot vesz, hiszen 2015-ben és 2017-ben kormánydöntéssel 10, majd 15 milliárd forintot kaptak a motor berúgására. Ám az építkezés azóta sem indult el. Arra, hogy a pénzt vagy annak egy részét időközben elkölthették másra, két különös kormányhatározatból lehet következtetni.

Az első 2022-ben született, és engedélyt adott a klubnak arra, hogy az akkor már évek óta náluk parkoló tízmilliárdokat az eredeti célok helyett a klub működésére is elkölthessék. A klubvezetés kritikusai már akkor arról beszéltek, hogy a kormányhatározat valódi oka az lehetett, hogy Kubatovék már ezelőtt belenyúltak a pénzes bödönbe. A meg nem erősített hírek játékosigazolások kifizetéséről szóltak.

A mostani nyomozás talán legfontosabb szála lehet annak kiderítése, hogy 2022 után valóban a klubra, és nem a labdarúgó Zrt-re költöttek-e a pénzből.

A másik, árulkodó kormányhatározatot a létező legfurcsább időpontban hozták meg idén tavasszal. 2026. május 8-án a szó köznapi értelmében már rég megbukott ugyan az utolsó Orbán-kormány, de az új Parlament május 9-ei megalakulása és Magyar Péter miniszterelnök eskütétele előtti napon papíron még hivatalban voltak, így még hoztak egy utolsó kormányhatározatot. Ami arról szólt, hogy ha a Fradi nem tudja megfizetni a tartozását a költségvetésnek, a klubnak engedélyezzék a halasztásos részletfizetést. A szöveg ezt úgy fogalmazta meg, hogy a kormány felkéri a honvédelmi minisztert, hogy „amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.”

Az eredeti ütemterv szerint már a projekt második ütemének kellene épülnie. Az első ütemben már évekkel ezelőtt el kellett volna készülnie a csarnokokból álló blokknak, benne uszodával, tornacsarnokkal és kézilabda-, valamint jéghokipályával. Sőt most már a hajrában kellene tartaniuk a 2026 végén átadandó második ütemmel is, ami egy szállodát plusz egy komplett fociakadémiát jelentett volna. Ehhez képest az első körből sem épült meg semmi.

Az, hogy a Fradiváros-projektben kapavágás sem történt az elmúlt évtizedben, többek között talán azért sem okozott botrányt korábban. mert a területen időközben felépítettek két műfüves pályát világítással és egy sátorszerkezetes uszodát. De ezeknek az építkezéseknek a 444 tudomása szerint valójában semmi köze nem volt ehhez a projekthez, mivel azok TAO-ból épültek.

A Fradiváros-botránynak köze lehet ahhoz, hogy egy héttel ezelőtt távozott az FTC pénzügyeit a korábbi években kézben tartó Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök, akinek feladatait Kubatov Gábor vette át.