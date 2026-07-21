Újraindult a nyomozás a fideszes Simon Miklós ügyében

Májusban elrendelte a Nyíregyházi Járási Ügyészség a Simon Miklós volt fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető, korábban megszüntetett büntetőeljárás folytatását – írja a Népszava Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válasza alapján.

A büntetőügyre Barna-Szabó Tímea kérdezett rá, aki egyéniben legyőzte Simont a választáson. Nagy válasza szerint az ügy felderítési szakban van, a nyomozást a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága végzi.

A lap azt írja, Simon Miklós ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, de miután mentelmi joga volt, nem vonták felelősségre. A gyanú szerint Simon Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, de a munkát közmunkásokkal végeztették el. Az ügy vádlottjait – Nyírmihálydi polgármesterét, egy vállalkozót, Simon beosztottját és a nyírbogáti jegyzőt – elítélték az ügyben.

Simon Miklós fideszes képviselőjelölt óriásplakátai a felesége által vezetett Nyírbogáton. Fotó: Kristóf Balázs/444

Simon körzete volt az egyik kiemelt helyszíne A szavazat ára című dokumentumfilmnek, amiben arról beszéltek, hogy Simon felesége, az orvosként is dolgozó nyírbogáti polgármester azzal fenyegette az embereket, hogy ha nem szavaznak a Fideszre, nem írja fel nekik a gyógyszert. A polgármester kinyomozta, kik nyilatkoztak ellene.