Az amerikai hadügyminiszter szerint eddig 37,5 milliárd dollárba került az iráni háború

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a szenátus költségvetési bizottságának meghallgatásán azt mondta, hogy a védelmi minisztérium legfrissebb becslése szerint az iráni háború eddig 37,5 milliárd dollárba került.

Ez mintegy 12 milliárd dollárral magasabb annál a 25 milliárd dollárnál, amelyről Hegseth még április végén beszélt, közvetlenül az ideiglenes tűzszünetet előtt. Az összeg nemcsak a felmerült költségeket tartalmazza, hanem a szeptember 30-án véget érő jelenlegi pénzügyi év végéig várható kiadásokat is, továbbá a katonák fizetését, valamint a működési és karbantartási költségeket is.

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A Trump-kormányzat 70 milliárd dollárnyi rendkívüli katonai kiadást kér a kongresszustól, hogy fedezni tudják az iráni háború költségeit, valamint az új fegyverek és a személyi állomány finanszírozását. A Pentagon ebből 46 milliárd dollárt fordítana a hadiipari gyártókapacitások bővítésére és egyes fegyverrendszerek – például precíziós bombák, hiperszonikus rakéták és drónelhárító rendszerek – gyártásának felgyorsítására.

A rendkívül feszültté váló meghallgatás során a demokraták, valamint néhány republikánus is kétségbe vonta, hogy szükség van-e több milliárd dollárnyi rendkívüli háborús finanszírozásra a Pentagon következő védelmi költségvetésében igényelt 1,5 billió dolláron (ez körülbelül 476,25 billió forint, azaz 476 250 000 millió forint) felül.

A legtöbb demokrata ellenzi a rendkívüli finanszírozási kérelmet, a republikánusok költségvetési szigort pártoló képviselői pedig azt szeretnék, ha a többletkiadásokat máshol végrehajtott költségcsökkentésekkel ellensúlyoznák. Bárhogy is alakul, a kongresszus két kamarája csak szeptemberben ülésezik ismét közösen. Még akkor is, ha a republikánusoknak sikerül összegyűjteniük a szükséges szavazatokat, a Pentagonnak hónapokra lesz szüksége ahhoz, hogy hozzájusson a pénzhez.

A meghallgatáson Kirsten Gillibrand, New York-i demokrata szenátor azzal vádolta a Trump-kormányzatot, hogy „korlátlan pénzt akar a bombákra” kérni, miközben az amerikaiak azt sem engedhetik meg maguknak, hogy eltartsák a családjukat. Ő azt is megkérdezte Hegsethtől, miért kér több tízmilliárd dollárt egy olyan háborúra, amelyről az elnök azt mondta, hogy azt már megnyerték.

A meghallgatás végül a Hegseth és Gary Peters demokrata szenátor közötti heves szóváltásba torkollott. Peters „csődnek” nevezte Hegsethet, és azt mondta, hogy a Trump-kormányzat újabb végtelen háborút hozott létre.

Hegseth rendkívül kreatív módon a Biden-kormányzatot tette felelőssé a Pentagon rendkívüli finanszírozási igényének nagyságáért, mondván, erre a kiadásra azért van szükség, mert a Biden-kormányzat súlyosan elhanyagolta a védelmi minisztériumot. Normál esetben azonban a Pentagon modernizációját a rendes költségvetésből finanszírozzák, nem pedig olyan rendkívüli pótköltségvetési kérelmekből, mint amilyet Hegseth kedden benyújtott.

Hegseth meghallgatása alatt Trump rendkívül ízlésesen közzétett egy listát hosszabb és véresebb amerikai háborúkról, feltüntetve azok időtartamát és halálos áldozatainak számát, azt bizonygatva, hogy az elődjei háborúi véresebbek voltak, mint azok, amiket a béke elnökeként ő indított.

Az iráni háború nem katonai költségeit ennél jóval nagyobbra becsülik. A Moody's szerint a háború eddig több mint 132 milliárd dollárjába került az amerikai fogyasztóknak és adófizetőknek, és a költségek továbbra is növekednek. A globális költségek még nagyobbak: a Világbank 2,5 százalékra csökkentette a 2026-os globális gazdasági növekedési előrejelzését, ez a koronavírus-járvány óta a legalacsonyabb érték. A lassuló gazdasági növekedés és a növekvő infláció Európát is sújtja, a növekedési előrejelzések csökkentése különösen súlyosan érinti a közel-keleti országokat. A Világbank szerint az Öböl-menti gazdaságok GDP-je idén mindössze 1,3 százalékkal bővülhet, szemben a 2025-re becsült 4,5 százalékos növekedéssel.