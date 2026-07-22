Jövő héten is összeül a Parlament, tárgyalni fogják a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot is

Jövő hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kormány nevében Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ruff nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta, köztük van a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter kérte a napirendre vételét a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről szóló törvénymódosításnak. Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítását is.

A parlament tavaszi ülésszaka hivatalosan június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását, a jövő heti lesz a hetedik rendkívüli ülés. (MTI)