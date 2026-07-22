New York polgármestere felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartóztassák le Benjamin Netanjahut

Folytatódik a Benjamin Netanjahu amerikai utazása/letartóztatása körüli szájkarate. Zohran Mamdani New York-i polgármester arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy hajtsa végre az izraeli miniszterelnök ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancsot.

Mamdani videóüzenetben háborús bűnösnek és a palesztin nép elleni szörnyű népirtás kitervelőjének nevezte az izraeli miniszterelnököt. A polgármester elmondta, hogy a város jogi osztálya megvizsgálta, a New York-i rendőrség letartóztathatná-e az izraeli miniszterelnököt annak várható szeptemberi látogatása során, de arra jutottak, hogy a városnak nincs önálló jogi felhatalmazása erre.

„Benjamin Netanjahu nem szívesen látott vendég New Yorkban, ahogy egyetlen más szabadlábon lévő háborús bűnös sem” – mondta Mamdani. „Bár a népirtást önállóan nem tudjuk megállítani, eldönthetjük, hogy a hallgatásunk újabb fegyverré válik-e, és megvizsgálhatunk minden rendelkezésünkre álló eszközt, hogy megvédjük minden ember méltóságát és emberségét.”

Mamdani kampányrendezvényen szónokol egy „New York nem eladó” felirat mögött Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Mindezek alapján úgy tűnik, az amerikai szövetségi hatóságok a közeljövőben nem fogják letartóztatni Netanjahut. Donald Trump legalábbis előző nap kijelentette, hogy az izraeli vezetőt semmilyen módon nem fogják letartóztatni az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok ráadásul nem tagja az elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC).

Izrael ENSZ-nagykövete, Danny Danon online közzétett nyilatkozatában bírálta Mamdani videóüzenetét: „Elég volt a vérvádakból” – mondta Danon. „Önt azért választották meg, hogy New York lakóit szolgálja, nem pedig a Hamász propagandáját. Végezze a munkáját!” (New York Times)