Rendőrőrs lett Hitler szülőházából

Rendőrőrs nyílt Adolf Hitler szülőházában, Braunau am Innben. Hosszú évekig vitáztak arról, mi legyen a 17. századi egykori fogadó sorsa, ahol 1889 áprilisában megszületett Adolf Hitler, mivel az osztrák hatóságok meg akarták akadályozni, hogy neonáci zarándokhellyé váljon.

Hitler mindössze néhány hétig élt a Salzburger Vorstadt 15. szám alatti házban, mielőtt családja a településen belül máshova költözött, majd hároméves korában végleg elhagyták a várost.

Évtizedeken át az osztrák belügyminisztérium bérelte az épületet korábbi tulajdonosától, Gerlinde Pommertől, magas bérleti díjat fizettek neki, hogy a házból ne válhasson szélsőjobboldali zarándokhely. Az épületet hosszú éveken át egy helyi jótékonysági szervezet használta fogyatékkal élő emberek számára. A szervezetnek azonban 2011-ben ki kellett költöznie, miután Pommer megakadályozta a felújítási munkálatokat.

Adolf Hitler szülőháza Braunau am Innben Fotó: Joe Klamar/AFP

2016-ban az osztrák parlament olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé tette, hogy a kormány kisajátítsa az ingatlant. A tulajdonos 812 ezer euró (durván 300 millió forint) kártalanítást kapott. Az akkori belügyminiszter, Wolfgang Sobotka azt javasolta, hogy az épületet bontsák le, és építsenek helyette újat, de sokan úgy vélték, hogy a ház lerombolása egyet jelentene Ausztria náci múltjának megtagadásával.

Az épületen semmilyen tábla nem utal a történetére, és biztonsági kamerákat szereltek fel, hogy rögzítsék az esetleg odalátogató neonácik tevékenységét. Hitlerhez ma már csak egy, az épület előtt álló emlékkő köti a helyszínt, amely a közeli mauthauseni egykori koncentrációs táborból származik, Hitler neve sehol sem szerepel rajta. (BBC)