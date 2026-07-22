Szerződést bontott a közmédia a Hazajáró című műsor készítőivel

„Sajnálattal kell közölnünk, hogy a Tisza tavaszi árja a »Hazajáró« műsorát is elmosta. A megrendelő MTVA indoklás nélkül »nem kívánta meghosszabbítani vagy más módon fenntartani« honismereti-turisztikai magazinműsorunk szerződését (ahogy az elszakított területeken élő magyar közösségek életét és megmaradásért folytatott küzdelmét bemutató Kárpát-medence című műsorunkét sem)” – közölték Facebookon a Hazajáró című műsor készítői.

Azt írták, év végén egyébként is befejeződött volna a sorozat, vállalásuk 440 epizód volt, ebből 429 részt forgattak le és küldtek adásba.

Szerintük a Hazajáró epizódjaiban „soha semmilyen pártpolitikai véleményt” nem fogalmaztak meg. „Az új kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők mégis úgy döntöttek, hogy nincs szükség a Hazajáróra és arra a politika felett álló össznemzeti szellemiségre, amit képvisel.”

„Az új vezetés döntését tudomásul vesszük, de egyben – mint már annyiszor – kinyilvánítjuk: a Hazajáró útja végtelen és minket nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk és ne fejezzük be az elkezdett munkát” – írták, egyben hozzátették, hogy meg fogják találni a módját annak, hogy „a maradék 11 kistájat is méltó módon” bemutassák.

Ahogy azt a Telex is kiemelte szemléjében, a műsorról 2025 őszén annak apropóján írtak, hogy az egyik részben szomorú valóságnak nevezték, hogy ma már szinte csak roma emberek élnek a szlovákiai Nagymagyar nevű településen.