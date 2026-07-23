Dubaj fizetne is azoknak a lakosoknak, akik az ismerőseiket a városba csábítják nyaralni, csak jöjjenek már a turisták

Dubaj fizetne az ott élőknek, ha sikerül a városba csábítaniuk barátaikat és rokonaikat, így próbálják feltámasztani az iráni háború regionális kiterjedése miatt bezuhant turizmust.

A dubaji gazdasági és turisztikai minisztérium által indított „Dubai Invite” program lehetővé teszi az Egyesült Arab Emírségek lakosainak, hogy jelöljék barátaikat és rokonaikat, és ha a jelöltek ellátogatnak a városba, a meghívók 3000 dirham (körülbelül 260 ezer forint) értékű kedvezménycsomagot kapnak, amely szállást, éttermi ajánlatokat és látványosságok belépőit tartalmazza. A látogatóknak nem emírségi lakosoknak kell lenniük, érvényes turistavízummal kell érkezniük, és csak egyszer jelölhetők a programban.

Fotó: KARIM SAHIB/AFP

Az Emírségek turisztikai szektora jelentősen visszaesett, a nemzetközi utasok száma bezuhant, miután az öböl menti államok is belekeveredtek az iráni háborúba. Februárban iráni rakéták és drónok eltalálták a világhírű Fairmont hotelt és Dubaj nemzetközi repülőterét is, ezzel az influenszereknek és a szupergazdagoknak kínált, szinte szó szerint arany élet imázsa eltűnt.

2025-ben Dubaj rekordszámú, csaknem 20 millió turistát fogadott. A konfliktus kirobbanása óta azonban a dubaji repülőtereken üzemelő légitársaságok száma a felére csökkent, mivel a rakéták miatt sok járatot visszafordítottak, a turisták pedig elkerülik a Közel-Kelet feletti útvonalakat. A beszámolók szerint a szállodák is konganak a ürességtől, több teljesen bezárt, vagy előrehozta a későbbre tervezett felújításokat, egyes vállalkozások bevétele pedig több mint 50 százalékkal esett vissza.

A helyi média beszámolója szerint az első 48 órában már több mint 10 000 kérelmet nyújtottak be a programra. (Guardian)